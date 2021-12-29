АвтоМир / За рулём

Необычный дорожный инспектор встречал водителей на Октябрьской площади в Пскове

Необычный дорожный инспектор встречал водителей на Октябрьской площади в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожные полицейские поздравили жителей и гостей нашего города с наступающим Новым годом. Юным пешеходам и пассажирам Дед Мороз подарил сладости и световозвращатели. Вручая детям подарки, инспекторы ГИБДД напоминали о правилах безопасного поведения на дорогах, в том числе о недопустимости игр вблизи проезжей части и необходимости использования световозвращающих элементов на одежде.

Водители также не остались без подарков, вместе с которыми получили и памятки с напоминаниями о соблюдении Правил дорожного движения. Основное внимание в эти предновогодние дни обращено на недопущение управления транспортом в состоянии опьянения, соблюдение скоростного режима и правил перевозки пассажиров, а также правилам проезда пешеходных переходов.

«Очень скоро мы перевернём страницу уходящего года. Новый год - символ добра и надежды, и мы с полным на то основанием верим в лучшее. Пусть предстоящий год станет для вас светлым, счастливым и радостным, будет щедрым на удачу, принесет успех в достижении всех намеченных целей! Крепкого вам здоровья, благополучия, праздничного настроения и безопасных дорог в Новом 2022 году!» - отметили в региональном управлении ГИБДД.