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Псковских водителей предупредили об опасности аварии на железнодорожном переезде

Госавтоинспекция напомнила псковским водителям основные правила, которые помогут избежать автоаварии на железнодорожном переезде.

«Пересечения автомобильных и железных дорог являются зонами повышенной опасности, и водителям следует быть здесь особенно внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения и меры личной безопасности. Даже при применении машинистом всех средств экстренного торможения тормозной путь поезда составляет 1,5 – 2 метра», – говорится в рекомендациях УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортные происшествия на железнодорожных переездах, как правило, характеризуются высокой тяжестью последствий: гибнут и получают тяжелые травмы водители и пассажиры автомобилей, транспортные средства после такого ДТП зачастую не подлежат восстановлению.

Следует соблюдать дистанцию между транспортными средствами, - переезд может быть закрыт в любой момент и впереди идущая машина в этом случае резко затормозит.

При вынужденной остановке на переезде необходимо немедленно высадить людей и принять меры для освобождения железнодорожных путей.