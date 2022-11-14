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Спрос на шиномонтажников и автослесарей увеличился в 2022 году – эксперты

За последние пару недель российским компаниям потребовалось более 3500 специалистов для работы в автомастерских и шиномонтажных сервисах. Это на 140% больше, чем осенью прошлого года.

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Количество вакансий в сфере автосервиса в целом по стране выросло на 140% год к году. В преддверии зимы на шиномонтажников спрос вырос на 156%, на автослесарей – на 138%. Об этом свидетельствуют данные экспертов сервиса по поиску работы hh.ru.

За год выросла и средняя заработная плата, которая указана в вакансиях подобных вакансиях. Так, в целом по России для шиномонтажников доход вырос на 13 п.п. (с 60 000 до 67 500 рублей), для автослесарей на 5 п.п. (с 64 500 до 67 500 рублей). В регионах СЗФО рост предлагаемой зарплаты в сфере шиномонтажа вырос на 5 п.п. (до 85 000 рублей), для автослесарей на 4 п.п. (до 73 200 рублей). На данный момент одну из самых высоких зарплат на Северо-Западе страны автослесарям предлагают работодатели из Кировска (Мурманская область), здесь зарплата может достигать 125 000 рублей, что в целом соответствует московским зарплатам в этой же профессии.

«Соискатели тоже проявляют интерес к работе в автосервисах – на одну вакансию на данный момент приходится порядка 2-3 резюме от шиномонтажников и автослесарей. Между тем, несмотря на активность соискателей, динамика рынка показывает, что работодателям может не хватать кандидатов, и оперативно закрывать вакансии могут далеко не все компании и автосервисы. Сейчас в условиях повышенного спроса и особенно в такой "горячий" сезон нехватка кандидатов может стать проблемой для бизнеса, а также для автолюбителей», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.