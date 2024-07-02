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Автоэксперты назвали причины взрывов на заправках

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов связал аварии на АЗС, в том числе произошедшую в Грозном 12 октября, с нарушениями правил безопасности эксплуатации и устройства заправок.

«Аварии происходят из-за отсутствия молниеотводов и искрогасящих устройств на АЗС, а также заземлений», — сказал он.

Также эксперт отметил, что состояние шлангов, трубопроводов и пистолетов на многих заправках в регионах «оставляет желать лучшего».

«В том числе, в Москве и Санкт-Петербурге на заправках можно найти пистолеты, которые подтекают», — отметил Дмитрий Попов.

Зампред экспертного совета Всероссийского конкурса «АЗС России» Игорь Маслов подтвердил, что сегодня почти по всем регионам распространились заправки, работающие без каких-либо лицензионных разрешений и без соблюдения мер безопасности.

А заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич связал взрывы на заправках с нарушением противопожарных правил, пишут «Известия».

Адвокат Андрей Мишонов напомнил, что за проведение проверок на соблюдение норм эксплуатации и безопасности на АЗС отвечает Ростехнадзор, а аудит соблюдения противопожарных правил проводит МЧС.

Плановые проверки, по словам эксперта, проводятся раз в три года, но могут быть увеличены в зависимости от условий эксплуатации и выявленных нарушений.

Внеплановые проверки, добавил Андрей Мишонов, могут проводиться по обращениям, после аварийных ситуаций или в рамках контрольных мероприятий.