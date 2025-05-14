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«Гордозор»: Зеленоглазое такси — собрано ли в России ты? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 19 мая.

С 1 марта в Российской Федерации начнет действовать закон, по которому в такси смогут работать автомобили, которые были собраны на территории страны. Как это скажется на стоимости услуг? Будут ли считаться собранными на территории РФ вернувшиеся заграничные бренды? Стоит ли административным ресурсам также пересесть на отечественные авто?

Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.