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«ГорДозор»: СИМы - пойдет ли Псков по пути прогресса? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 июля.

Все чаще мы видим на улицах российский городов средства индивидуальной мобильности, работающие на электричестве: самокаты, велосипеды, моноколеса. Сильно шагнувшие вперед технологии с использованием электричества вместо нефти и угля позволяют сохранять экологию и экономить стремительно заканчивающиеся углеродные источники энергии. Не так давно в городе Благовещенске, столице Амурской области ввели полный запрет на использование любых СИМ, как личных, так и кикшеринговых. Пойдет ли Псков по пути прогресса? Существует ли инфраструктура в российских городах для использования СИМ? Какие практики используются для безопасного использования электротранспорта?