Руководитель автосалона поделился тонкостями завоза машин из-за рубежа

Как происходит заказ автомобиля из-за рубежа, рассказал руководитель автосалона «Лидер Авто» Виктор Румянцев в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Одним из наших ключевых преимуществ является заказ автомобиля любого бренда из любой точки мира. Мы работаем с надежными, проверенными партнерами, которые нам отправят доскональный фотоотчет, полностью проверят автомобиль перед отправкой. На каждом этапе будет предоставляться вся информация», – сказал Виктор Румянцев.

Гость студии уточнил, что перед отправкой автомобиля в салон происходит поэтапная проверка и диагностика.

«У нас есть ребята, те самые подборщики, с которыми мы работаем. Например, возьмем Корею. Мы перед покупкой отправляем человека, он делает весь отчет по кузову. Если все устраивает, то подключаем уже компьютерную диагностику. Дальше этап покупки и отправка в дилерский центр. Если автомобиль на гарантии и если возникнет гарантийный случай, то происходит замена. Если какая-то рекомендация не по гарантии, с заказчиком, соответственно, обговариваем, меняем. Или уже здесь он меняет при получении», – добавил Виктор Румянцев.

Напомним, автосалон «Лидер Авто» выступает партнером автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25». Мероприятие состоится в субботу, 20 сентября, на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в областном центре в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей. Здесь будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков, а также можно будет послушать шоу автозвука от команды PRT Pskov Racing Team.

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.

Категория 6+