«Дневной дозор»: Нужно ли изменить принцип начисления транспортного налога?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли изменить принцип начисления транспортного налога?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В Госдуме предложили заменить действующий транспортный налог новой схемой — платить не за владение машиной, а за каждый километр ее использования. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Более справедливой будет схема, когда граждане начнут платить не за факт владения имуществом, стоимость которого снижается каждый год, а за интенсивность использования транспорта. Вот тогда заработает принцип: кто ездит — тот и платит», — сказал он.

По мнению политика, нынешний транспортный налог, рассчитываемый исходя из мощности двигателя, необходимо отменить. «Одинаковую сумму платят и те, кто проводит целый день за рулем, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год», — пояснил Сергей Миронов. Компенсировать потери бюджета от такой реформы он предлагает за счет отмены льгот и повышения налоговой нагрузки для нефтегазовой отрасли. У инициативы уже традиционно успели появиться как сторонники, так и противники. Пока нет понимания относительно того, как может осуществляться контроль за начислением такого налога. Еще один немаловажный вопрос — не увеличатся ли издержки бизнеса и не захотят ли предприниматели переложить дополнительные расходы на потребителя, вследствие чего конечная стоимость товаров и услуг снова вырастет? Стоит напомнить, что большегрузы и так платят налоги по системе «Платон» за проезд по федеральным трассам России. На сегодняшний день стоимость такого проезда по федеральным трассам составляет 3,34 рубля за километр.

Будет ли этот налог касаться машин большегрузов-перевозчиков или же нет? Так нужно ли изменить принцип начисления транспортного налога? Об этом мы беседуем с экспертами в сегодняшнем выпуске программы «Дневной дозор».

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» Олег Брячак напомнил, что когда-то правительство России уже обещало гражданам, что транспортный налог будет включен в топливный акциз. По словам лидера псковских эсеров, в правительстве заявляли, что цены на бензин вырастут, но для тех, кто автомобилем практически не пользуется, такой так называемый «налог» будет минимальным. Пока же, как отмечает Олег Брячак, цены на топливо растут регулярно, но транспортный налог не снижается. Депутат напомнил, что он в областном Собрании и сам не единожды выступал с инициативой об отмене транспортного налога, но одобрения коллег пока не нашел. Олег Брячак не теряет надежду на то, что, может быть, с очередной попытки «справедливость» для автомобилистов восторжествует.

«В итоге получилась следующая картина. Стоимость топлива выросла с того момента более чем существенно. А транспортный налог так и остался отдельно от топлива, поэтому складывается нелогичная ситуация, когда один автомобилист, например, таксист, каждый день эксплуатирует свой автомобиль и оказывает нагрузку на дорожное полотно, а другой автомобилист, который пользуется автомобилем для поездки на дачу раз в неделю, оказывает совершенно другое влияние на дорожное полотно, а платят оба одинаково. Это ненормально. Кто разрушает дорожное полотно и оказывает наибольшую нагрузку, тот и должен платить больше. Например, дальнобойщики, фуры, большегрузные автомобили, дорожно-строительная техника — они эксплуатируют дороги каждый день и должны платить больше. Если человек не пользуется транспортом, например, из-за болезни, почему он должен платить транспортный налог? Это несправедливо. В нашей партии один из принципов — это настойчивость. Мы будем и дальше добиваться отмены разными путями, и это один из путей минимизации нагрузки на бюджеты наших граждан. Это то, что сейчас предлагает Сергей Михайлович».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов, как автолюбитель, поддерживает инициативу партии «Справедливая Россия». Только вот, по его мнению, на дорожной ситуации это никак не отразится, трафик не уменьшится, люди не станут экономить на проезде. По словам Станислава Стармолотова, есть один немаловажный вопрос: как будет распределяться налог на тех, кто ездит мало, и на заядлых автолюбителей?

«Как автолюбитель, я поддерживаю такой подход к налогообложению, потому что он более справедливый. Кто-то ездит только в дачный сезон, а остальное время держит машину в гараже. Другие же водители ежедневно проезжают несколько сотен километров. В части справедливости налогообложения я безусловно согласен. Однако я не уверен, что это как-то повлияет на ситуацию на дорогах. Трафик не изменится, поэтому ситуация останется неизменной. Единственное, что нужно понимать, — налоги с часто ездящих водителей компенсируют недополученные налоги с тех, кто ездит мало. Это положительно влияет на систему налогообложения в целом».

Вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин находит эту инициативу справедливой и по отношению к тем автовладельцам, которые крайне редко пользуются автомобилем, и по отношению к тем, кто часто в разъездах, например, в силу рабочей необходимости. Юрию Сорокину оптимальным представляется вариант включения этого транспортного налога в стоимость бензина.

«Ничто не ново под Луной, и вопрос, как лучше собирать налоги с владельцев транспорта, стоит уже давно, и в некоторых странах применяют различные системы налогообложения. Я не за то, чтобы повысить людям налоги и ухудшить их жизнь. Мне кажется, что лучше не платить налог за транспорт, а платить дороже за бензин. И чтобы этот налог, который якобы собирают из-за владения транспортом, был включен в налог за топливо. То есть, если ты ездишь, ты покупаешь топливо, без него ты не можешь поехать. И оплачивая топливо, ты эксплуатируешь автомобиль и тем самым платишь налоги. Если ты не покупаешь топливо, машина у тебя стоит в гараже или на стоянке, и ты не используешь, и налог ты заплатил только в тот момент, когда приобретал средство передвижения, а когда оно у тебя простаивает, ты вреда природе не наносишь, дороги не портишь ни в зимний период, ни в летний. Если вдруг надумал поехать, заправил машину и поехал. И твой налог должен быть в бензине. Мне кажется, это наиболее справедливая система. Конечно, бензин станет дороже. Но, во-первых, это косвенное стимулирование. Когда нужно использовать автомобильный транспорт, а когда не нужно? Человек начинает думать: поеду общественным транспортом, допустим, на короткое расстояние. Если нужен автомобиль, то ты едешь на заправку, заправляешься и эксплуатируешь, и налог у тебя в топливе».

Председатель совета директоров ПАО «Авар», руководитель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников оптимизма по поводу инициативы сменить принцип начисления транспортного налога не разделяет. Он отметил, что в крупных городах уже существует де-факто дополнительный налог для автовладельцев, налог за фактическое использование автомобиля — это платные парковки. Дмитрий Мельников обратил внимание и на то, что для обеспечения контроля за начислением транспортного налога по новому принципу штат сотрудников налоговой службы придется увеличить, на что потребуются весьма немалые расходы бюджета.

«Необходим какой-то прибор учета. Этот прибор учета будет производиться официально, сертифицироваться и продаваться. Соответственно, автовладельцы будут оплачивать эти приборы. Во-вторых, кто-то должен администрировать этот налог. Федеральная налоговая служба должна увеличить штат для этого. Расходы на администрирование могут быть очень большими. В-третьих, в крупных городах уже есть аналог налога, учитывающий фактическое пользование автомобилями. Это платные парковки. Люди, выезжающие в центр на автомобилях, платят за парковки, фактически неся расходы за владение автомобилем. Облегчит ли жизнь автовладельцев изменение этих налогов? Думаю, нет. Если говорить о людях, имеющих автомобили, но не активно их использующих, то это либо старые автомобили, либо несколько автомобилей. Владельцам нескольких автомобилей не всегда нужно ездить на всех сразу, и этот налог, вероятно, не вызывает у них сильного напряжения. Поэтому я думаю, что большая часть россиян активно использует свои автомобили. Для тех, кто не использует автомобиль активно, налог необременителен. Поэтому я бы не стал ничего менять».

Генеральный директор компании «Манхэттен Про», которая является официальным сертифицированным партнером «Яндекс.Такси» в Пскове, Игорь Смирнов тоже не поддерживает инициативу об изменении схемы транспортного налога. Он объяснил, какими последствиями это может обернуться как для таксистов, так и для пассажиров.

«Я не совсем поддерживаю последнее повышение тарифов. Не только по налогам и транспортным сборам, но и в целом это слишком быстрое повышение. Понимаю, что есть момент инфляции, но народ просто не успевает за этим гнаться. Такси — это тоже человек, который имеет функцию. Когда водители поймут, что работать стало невыгодно, такси будет стоить не в десять, а в сотни раз больше, чем сейчас. Пока не очень понятно, какие будут коэффициенты. Мы можем предположить, что для водителей такси будет адресно ставка транспортного налога, в связи с чем они будут обязаны платить больше налогов, и стоимость такси для конечного потребителя однозначно вырастет».

Активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков тоже помнит обещания правительства ввести транспортный налог в топливный акциз, только вот цены на топливо выросли, а транспортный налог никто не отменил. У Николая Мелькова есть опасения, что и в этот раз расклад для автомобилистов будет невыгодным. По мнению активиста, когда качество дорог станет лучше, люди с большей охотой будут выступать за подобные инициативы.

«По факту оказалось, что налог оставили, а ещё ввели акцизы. Сложно сказать, что изменилось на дорогах в целом. Автомобилисты столкнулись с дополнительными неудобствами. Ситуация с новыми мерами пока не ясна. Непонятно, кто будет контролировать километраж и фиксировать, накрутил водитель показания или нет. Как будут проводиться проверки — тоже вопрос. Как автомобилист, я могу сказать, что, возможно, не против дополнительных налогов. Например, в Швеции есть платный въезд в город. Это сделано для того, чтобы уменьшить количество машин и сделать город чище. Важно понимать, куда идут собранные деньги. Сейчас мы видим, что на дорогах стало больше денег, но качество и безопасность остались на том же уровне. Людей больше волнует качество дорог, а не размер налогов. Если качество улучшится, то мнение людей может измениться. Но пока проблемы остаются, а деньги продолжают брать».

Итоги сегодняшней программы наглядно подтверждают полярность мнений в обществе по вопросу изменения схемы транспортного налога для пользователей. Одни наши собеседники считают инициативу полезной и справедливой, ведь если ты пользуешься машиной от силы пару раз за год, то почему налог за нее вынужден платить наравне с заядлыми автолюбителями? А некоторые наши комментаторы считают инициативу малоэффективной, полной вопросов и недосказанностей. Непонятно, как будет распределяться налог с тех, кто мало передвигается на машине, на автолюбителей, которые большую часть времени проводят за рулем. Не ясно и как данная инициатива отразится на предпринимателях и логистике, ведь если этот налог повлияет на конечную стоимость товара или услуги для потребителя, то такой расклад граждан явно не обрадует и справедливым не покажется.

Александра Братчикова