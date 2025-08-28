«Дневной дозор»: Нужно ли изменить принцип начисления транспортного налога?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли изменить принцип начисления транспортного налога?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
В Госдуме предложили заменить действующий транспортный налог новой схемой — платить не за владение машиной, а за каждый километр ее использования. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Более справедливой будет схема, когда граждане начнут платить не за факт владения имуществом, стоимость которого снижается каждый год, а за интенсивность использования транспорта. Вот тогда заработает принцип: кто ездит — тот и платит», — сказал он.
По мнению политика, нынешний транспортный налог, рассчитываемый исходя из мощности двигателя, необходимо отменить. «Одинаковую сумму платят и те, кто проводит целый день за рулем, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год», — пояснил Сергей Миронов. Компенсировать потери бюджета от такой реформы он предлагает за счет отмены льгот и повышения налоговой нагрузки для нефтегазовой отрасли. У инициативы уже традиционно успели появиться как сторонники, так и противники. Пока нет понимания относительно того, как может осуществляться контроль за начислением такого налога. Еще один немаловажный вопрос — не увеличатся ли издержки бизнеса и не захотят ли предприниматели переложить дополнительные расходы на потребителя, вследствие чего конечная стоимость товаров и услуг снова вырастет? Стоит напомнить, что большегрузы и так платят налоги по системе «Платон» за проезд по федеральным трассам России. На сегодняшний день стоимость такого проезда по федеральным трассам составляет 3,34 рубля за километр.
Будет ли этот налог касаться машин большегрузов-перевозчиков или же нет? Так нужно ли изменить принцип начисления транспортного налога? Об этом мы беседуем с экспертами в сегодняшнем выпуске программы «Дневной дозор».
Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» Олег Брячак напомнил, что когда-то правительство России уже обещало гражданам, что транспортный налог будет включен в топливный акциз. По словам лидера псковских эсеров, в правительстве заявляли, что цены на бензин вырастут, но для тех, кто автомобилем практически не пользуется, такой так называемый «налог» будет минимальным. Пока же, как отмечает Олег Брячак, цены на топливо растут регулярно, но транспортный налог не снижается. Депутат напомнил, что он в областном Собрании и сам не единожды выступал с инициативой об отмене транспортного налога, но одобрения коллег пока не нашел. Олег Брячак не теряет надежду на то, что, может быть, с очередной попытки «справедливость» для автомобилистов восторжествует.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов, как автолюбитель, поддерживает инициативу партии «Справедливая Россия». Только вот, по его мнению, на дорожной ситуации это никак не отразится, трафик не уменьшится, люди не станут экономить на проезде. По словам Станислава Стармолотова, есть один немаловажный вопрос: как будет распределяться налог на тех, кто ездит мало, и на заядлых автолюбителей?
Вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин находит эту инициативу справедливой и по отношению к тем автовладельцам, которые крайне редко пользуются автомобилем, и по отношению к тем, кто часто в разъездах, например, в силу рабочей необходимости. Юрию Сорокину оптимальным представляется вариант включения этого транспортного налога в стоимость бензина.
Председатель совета директоров ПАО «Авар», руководитель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников оптимизма по поводу инициативы сменить принцип начисления транспортного налога не разделяет. Он отметил, что в крупных городах уже существует де-факто дополнительный налог для автовладельцев, налог за фактическое использование автомобиля — это платные парковки. Дмитрий Мельников обратил внимание и на то, что для обеспечения контроля за начислением транспортного налога по новому принципу штат сотрудников налоговой службы придется увеличить, на что потребуются весьма немалые расходы бюджета.
Генеральный директор компании «Манхэттен Про», которая является официальным сертифицированным партнером «Яндекс.Такси» в Пскове, Игорь Смирнов тоже не поддерживает инициативу об изменении схемы транспортного налога. Он объяснил, какими последствиями это может обернуться как для таксистов, так и для пассажиров.
Активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков тоже помнит обещания правительства ввести транспортный налог в топливный акциз, только вот цены на топливо выросли, а транспортный налог никто не отменил. У Николая Мелькова есть опасения, что и в этот раз расклад для автомобилистов будет невыгодным. По мнению активиста, когда качество дорог станет лучше, люди с большей охотой будут выступать за подобные инициативы.
Итоги сегодняшней программы наглядно подтверждают полярность мнений в обществе по вопросу изменения схемы транспортного налога для пользователей. Одни наши собеседники считают инициативу полезной и справедливой, ведь если ты пользуешься машиной от силы пару раз за год, то почему налог за нее вынужден платить наравне с заядлыми автолюбителями? А некоторые наши комментаторы считают инициативу малоэффективной, полной вопросов и недосказанностей. Непонятно, как будет распределяться налог с тех, кто мало передвигается на машине, на автолюбителей, которые большую часть времени проводят за рулем. Не ясно и как данная инициатива отразится на предпринимателях и логистике, ведь если этот налог повлияет на конечную стоимость товара или услуги для потребителя, то такой расклад граждан явно не обрадует и справедливым не покажется.
Александра Братчикова