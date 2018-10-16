Экономика

Счетная палата РФ включила «Моглино» в список неэффективных особых экономических зон

Счетная палата РФ включила особую экономическую зону «Моглино» в список неэффективных ОЭЗ. В главном контрольном органе страны пришли к выводу, что механизм особых экономических зон в РФ в принципе по-прежнему неэффективен для российской экономики. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты по итогам анализа работы ОЭЗ, пишет «Интерфакс».

«Несмотря на усилия правительства, контрольный орган вновь пришел к выводу, что принимаемых мер для того, чтобы механизм ОЭЗ стал эффективным, недостаточно. На сегодняшний день все еще существует ряд проблем, связанных как с созданием, так и с работой ОЭЗ», - говорится в сообщении.

С учетом соотношения вложенных средств федерального бюджета с общим объемом привлеченных инвестиций Счетная палата признала неэффективными 10 из 25 действующих ОЭЗ, помимо «Моглино» в их числе: «Бирюзовая Катунь», «Байкальская гавань», «Ульяновск», «Иннополис», ОЭЗ туристического кластера под управлением АО «Курорты Северного Кавказа».

«Объем средств федерального бюджета, направленных на их финансирование - 55,1 млрд руб., объем привлеченных инвестиций - 7,6 млрд руб.», - отмечается в сообщении Счетной палаты.

В период с 2005 по 2017 год на основании постановлений правительства РФ было создано 36 ОЭЗ на территориях 31 региона. В 2010-2017 годах, по данным СП, «в связи с неэффективностью функционирования ОЭЗ и непроработанными управленческими решениями досрочно прекращена деятельность 11 ОЭЗ, на финансирование которых из федерального бюджета было направлено более 4,5 млрд руб». «Получается, что указанные средства были использованы без достижения требуемого результата», - отмечают в Счетной палате.

Ее эксперты считают, что одна из важнейших проблем – не утвержденный документ стратегического планирования по единому механизму создания и функционирования инструментов развития территорий России.

В обзоре отмечается, что в период с 2006 по 2018 г. общая сумма бюджетных средств, направленных на создание и развитие ОЭЗ, составила 201,2 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 131,4 млрд рублей и за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 69,8 млрд рублей.

По мнению Счетной палаты, правила оценки эффективности функционирования ОЭЗ требуют доработки, «так как исходя из используемых Минэкономразвития показателей невозможно оценить рост обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, туризма, доступность санаторно-курортной сферы, рост новых видов продукции и технологий за счет механизма ОЭЗ».

«Плановые и фактические показатели отчета Минэкономразвития об оценке эффективности функционирования особых экономических зон не соответствуют госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика», - отмечается в отчете Счетной палаты.

Ранее стало известно, что президент РФ в июне 2016 года наложил мораторий на создание новых ОЭЗ в РФ из-за вопросов по эффективности расходования бюджетных средств на их создание.