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Путин подписал закон, направленный на поддержку внутреннего рынка топлива

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Налоговый кодекс, направленные на стимулирование обеспечения внутреннего рынка топлива.

Изображение создано нейросетью

Одной из ключевых новаций станет введение механизма налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного смешением прямогонного бензина с другими компонентами. Выпуск высокооктанового бензина этим способом будет приравниваться к производству топлива.

Налогоплательщикам со свидетельством о переработке нефтяного сырья предоставляется вычет акциза, в том числе при производстве бензина через смешение.

Поправки также расширяют возможности нефтеперерабатывающих заводов, которые заключили соглашения о модернизации мощностей, по выполнению условий инвестконтрактов. Если до этого предприятия должны были ввести в эксплуатацию оборудование стоимостью не менее 60 млрд рублей в период с 1 июля 2014 года по 1 января 2026 года, то теперь срок продлили до 31 декабря 2026 года. При этом минимальный объем инвестиций увеличили до 100 млрд рублей.

Корректировка демпферного механизма

Отдельный блок изменений касается донастройки топливного демпфера для уполномоченных организаций, реализующих на российском рынке бензин иностранного производства.

Для бензина, произведенного в государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ввезенного уполномоченными организациями, коэффициент компенсации по автобензину устанавливается на уровне 0,9 начиная с 1 июня 2026 года.

Для топлива, произведенного за пределами ЕАЭС, вводится отдельный порядок расчета демпфера. В случае подписания он будет определяться исходя из импортного паритета, основанного на индикативной цене бензина на индийском рынке и затратах на его доставку из морских портов Индии. Определять этот показатель будет Федеральная антимонопольная служба, пишет ТАСС.

Новые нормы вступают в силу сегодня и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 года.

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