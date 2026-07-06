Псковская область заняла 95 место в РФ в рейтинге городов по зарплатам в отраслях

Псковская область (в лице административного центра — города Пскова) заняла 95 место в рейтинге ста крупнейших городов России по уровню заработных плат в отраслях, следует из результатов исследования РИА Новости.

Самые высокие зарплаты в Пскове фиксируются в сфере «Энергетика» и составляют 83 тысячи рублей в месяц. Средняя номинальная зарплата в городе при этом находится на уровне 73 тысячи рублей.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в рейтинге городов за I квартал 2026 года заняли следующие позиции:

6 место - Вологодская область;

8 место - Санкт-Петербург;

9 место - Мурманская область;

20 место - Калининградская область;

34 место - Ненецкий автономный округ;

42 место - Новгородская область;

55 место - Архангельская область;

63 место - Республика Коми;

71 место - Республика Карелия.

Средняя номинальная заработная плата в России по итогам 2025 года превысила психологически значимую отметку в 100 тысяч рублей, а годовые темпы прироста составили 14,3%. В первом квартале 2026 года положительная динамика сохранилась, и средняя зарплата выросла до 108 тысяч рублей.

Вместе с тем в разрезе отраслей и городов ситуация выглядит очень неоднородной. К примеру, средняя зарплата в отрасли «Банки и финансовые услуги» в первом квартале 2026 года составила 227,4 тысячи рублей, тогда как в отрасли «Гостиницы и общественное питание» — 70,2 тысячи рублей, то есть разница составила 3,2 раза.

Лидерами рейтинга стали Южно-Сахалинск, Москва и Красногорск. В Южно-Сахалинске наибольшая зарплата фиксируется в добывающей отрасли (528 тысяч рублей), в Москве — в банковском секторе (398 тысяч рублей), а в Красногорске — в сфере IT и связи (368 тысяч рублей). Замыкают сотню Владикавказ, Магас и Элиста, где зарплата в самых привлекательных отраслях не превышает 75 тысяч рублей.

Исследование показало, что внутри городов зачастую наблюдается достаточно большая разница в зарплатах между разными отраслями. В среднем отличие ведущей отрасли в городе по уровню зарплаты от занимающей третье место составляет 32%.

Напомним, Псковская область заняла 49 место в РФ в рейтинге по доходам населения.