Псковская область заняла 95 место в РФ в рейтинге городов по зарплатам в отраслях

Псковская область (в лице административного центра — города Пскова) заняла 95 место в рейтинге ста крупнейших городов России по уровню заработных плат в отраслях, следует из результатов исследования РИА Новости.
Самые высокие зарплаты в Пскове фиксируются в сфере «Энергетика» и составляют 83 тысячи рублей в месяц. Средняя номинальная зарплата в городе при этом находится на уровне 73 тысячи рублей.
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в рейтинге городов за I квартал 2026 года заняли следующие позиции:
6 место - Вологодская область;
8 место - Санкт-Петербург;
9 место - Мурманская область;
20 место - Калининградская область;
34 место - Ненецкий автономный округ;
42 место - Новгородская область;
55 место - Архангельская область;
63 место - Республика Коми;
71 место - Республика Карелия.
Средняя номинальная заработная плата в России по итогам 2025 года превысила психологически значимую отметку в 100 тысяч рублей, а годовые темпы прироста составили 14,3%. В первом квартале 2026 года положительная динамика сохранилась, и средняя зарплата выросла до 108 тысяч рублей.
Вместе с тем в разрезе отраслей и городов ситуация выглядит очень неоднородной. К примеру, средняя зарплата в отрасли «Банки и финансовые услуги» в первом квартале 2026 года составила 227,4 тысячи рублей, тогда как в отрасли «Гостиницы и общественное питание» — 70,2 тысячи рублей, то есть разница составила 3,2 раза.
Лидерами рейтинга стали Южно-Сахалинск, Москва и Красногорск. В Южно-Сахалинске наибольшая зарплата фиксируется в добывающей отрасли (528 тысяч рублей), в Москве — в банковском секторе (398 тысяч рублей), а в Красногорске — в сфере IT и связи (368 тысяч рублей). Замыкают сотню Владикавказ, Магас и Элиста, где зарплата в самых привлекательных отраслях не превышает 75 тысяч рублей.
Исследование показало, что внутри городов зачастую наблюдается достаточно большая разница в зарплатах между разными отраслями. В среднем отличие ведущей отрасли в городе по уровню зарплаты от занимающей третье место составляет 32%.
Напомним, Псковская область заняла 49 место в РФ в рейтинге по доходам населения.