Заложники ситуации: как переживают топливный кризис псковские аграрии

Очереди на заправках и ограничения на отпуск бензина — это не только неудобства для автомобилистов. Проблемы с топливом могут иметь гораздо более серьезные последствия, и одной из первых отраслей, которая в полной мере ощутит их на себе, может стать сельское хозяйство. Уже сейчас многие крупные и малые сельхозпредприятия ощущают дефицит топлива.

В каком положении оказались псковские аграрии, как они справляются с ситуацией, кто помогает и может ли стать топливный кризис катастрофой для сферы АПК, разбиралась Псковская Лента Новостей.

Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая и коснулись многих регионов, в том числе и Псковской области. Как отмечают федеральные СМИ, триггером послужило сокращение производственных мощностей на НПЗ. «В мае 2026 года производство нефтепродуктов в России по сравнению с аналогичным периодом 2025 года сократилось на 13,5%. Снижение выпуска привело к росту цен производителей: в мае 2026 года цены производителей бензина выросли на 22% в сравнении с маем 2025 года», - сообщает Forbes.

Среди причин эксперты также называют проблемы с перегрузкой транспортных мощностей и логистические изменения поставок с НПЗ на нефтебазы. Ситуацию усложняет и традиционное летнее повышение спроса на топливо, связанное с проведением сельхозработ, а также с сезоном отпусков и увеличением количества автомобильных поездок. «Ситуация с этой точки зрения ухудшается просто за счет того, что потребление растет дальше», - цитирует «Интерфакс» эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова.

Не последнюю роль играет и ажиотаж, возникший из-за кризиса. Как только появились сообщения о проблемах, водители бросились закупаться канистрами. По словам вице-премьера Александра Новака, за месяц спрос искусственно вырос на 20–30%.

В конце июня Владимир Путин провел в Кремле совещание по вопросам снабжения регионов топливом. Он признал, что проблемы сохраняются: очереди, нехватка нужных марок, сложности у аграриев. При этом мощности крупных НПЗ задействованы на максимуме, работают и средние, и малые предприятия. Президент подчеркнул, что власти задействовали накопленные ранее объемы топлива. В интересах отечественных потребителей временно введён полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива.

Глава государства также заметил, что нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса соблюдались сезонные графики поставок топлива,потому что «от этого зависит урожай».

Ключевой ресурс

Пока на федеральном уровне ищут меры для стабилизации ситуации, в регионах топливный кризис ощущается в полной мере, в том числе, в агропромышленном комплексе. Псковские аграрии не скрывают: ситуация с нехваткой топлива и ростом цен на него сказывается на работе предприятий и отрасли в целом.

«Топливный кризис, естественно, сказывается на работе АПК, как любые изменения в логистике, в стоимости, в поставках», - говорит председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов.

По его словам, у хозяйств имеется запас топлива, и есть договоренности с компанией «Сургутнефтегаз». «Пока, по крайней мере, крупные и средние хозяйства обеспечены топливом на период заготовки кормов, полевой деятельности. Но, боюсь, что чуть-чуть оно может подорожать из-за логистики», - сказал он.

Однако депутат надеется, что подорожание топлива не сильно отразится на себестоимости конечного продукта. «Всё будет зависеть от дальнейшей обстановки. Президент проводил совещание, губернатор проводит штаб по поставкам топлива. Надеюсь, что с этой проблемой мы общими усилиями справимся», - заметил Андрей Козлов.

Рост цен на дизельное топливо и проблемы с его наличием назвала главной трудностью этого сезона и ру ООО «ПсковАгроИнвест», депутат Законодательного Собрания Псковской области Ирина Толмачева. Выступая в эфире ПЛН FM, руководитель предприятия сказала, что по вопросу ГСМ без помощи регионального «министерства сельского хозяйства никуда». «Сейчас министерство озадачено этим вопросом - стараются его решать, помогать. Топливо - это важный ключевой ресурс», - сказала она, напомнив, что предприятие уже готовится «к началу уборочной страды», к уборке урожая озимого рапса.

Надо принимать меры

С самого начала кризиса региональное министерство сельского хозяйства не игнорировало проблему, а пыталось активно ее решать. В частности, это отмечают представители крупных фермерских хозяйств региона.

«Чтобы не допустить перебоев с топливом, у нас собирали заявки - сколько необходимо дизтоплива на месяц. Я сегодня звонил на нашу нефтебазу. В принципе, они готовы по заявке хозяйства отпустить соляру. Но тут выплывает такой момент: они сами не возят. Необходимо ещё найти бензовоз», - рассказал президент Ассоциации фермеров Псковской области, глава крестьянского фермерского хозяйства «Прометей» Александр Конашенков.

При этом он заметил, что так ситуация выглядит сегодня, а «впереди сенокосы, расход солярки большой». «Пока используем старые запасы, а дальше будем думать, как покупать. Но, если не будет никаких лимитов на той же базе и будет не на чем привезти, то тогда будет не слишком хорошо. Потому что на заправке такое количество сейчас не купить уже. И в Гдове у нас не было соляры», - сказал фермер.

Пока планы только на краткосрочную перспективу. Что будет ближе к уборке урожая - сказать сложно: «До уборочной кампании еще надо дожить».

Александр Конашенков констатирует, что стоимость дизельного топлива повышается. «Последний раз покупали солярку по 80 рублей за литр, но это уже дорого», - сказал он, но все же отметил, что «большого подорожания пока нет». Более того, он считает, что и цена на конечный продукт вряд ли очень повысится. Причины сдерживания роста цен простые: «Потому что просто не будут нашу конечную продукцию покупать. Вы же понимаете, денег-то у людей больше не становится. Картошку по 100 рублей продавали в редчайшие годы, когда её ни у кого нет. Мы же работаем в рыночных условиях».

Фермер не исключает, что «где-то подорожает, а у каких-то регионов будет возможность субсидировать это количество топлива». «Пока большого ажиотажа нет, но, может, до этого ещё не дожили. И он будет чуть попозже. В любом случае, надо принимать меры», - уверен Александр Конашенков.

Надо работать, а мы не можем

Фермеры признаются, что чувствуют себя заложниками ситуации. Вчера (с аграрием ПЛН общалась на прошлой неделе - прим. ред.) просто не знал, что делать», - говорит фермер из Новоржевского муниципального округа Иван Филиппов.

«Надо отвозить людей на работу, а не заправиться. В понедельник на заправку приезжал пять раз. А у нас нет времени стоять! Погода хорошая, надо работать в поле, а мы не можем. На заправках огромные очереди, в которых нужно стоять по 2–3 часа», - отмечает он.

Для работы всегда нужно топливо. «У меня машина должна быть всегда заправлена. Сломался трактор или просто шланг гидравлический лопнул. Был случай, когда я с поля махнул сразу в Псков за 150 километров, чтобы сделать шланг. Иначе весь труд насмарку», - привел пример он.

Что касается дизельного топлива, по словам фермера, пока остатки солярки есть, но есть и сомнения, что она будет в наличии. А для работы четырех тракторов нужно минимум 200 литров в день, а то и 400, когда необходима подвозка кормов с дальних полей. «Если мы будем косить за 15 километров от фермы, то представьте, сколько мне надо солярки! В час трактор потребляет 8-9 литров», - заметил фермер.

В разгар работ отсутствие топлива - это не просто неудобство, а остановка всех процессов в хозяйстве, которое работает по принципу полного цикла: поле, ферма, переработка, торговля.

Кстати, кризис отразился и на реализации продукции. Летние месяцы - это пик торговли, когда сыры и молочную продукцию активно покупают туристы и дачники. Из-за проблем с бензином покупательская способность упала на 50%. «Мы варим сыры за зиму, за осень, храним их, они зреют, и приходит сезон торговли. Июль, июль, август, сентябрь - время, когда народу очень много, - дачников, туристов. А сейчас покупателей просто нет», - заметил он.

Небольшие фермерские хозяйства с ситуацией пока справляются, но в очередях за бензином и дизельным топливом тоже успели постоять. «Вчера ездила в город, нигде заправки не работают. На «Лукойле» стоять полдня у меня нет времени. Поэтому ночью муж вставал, ездил, заправлялся», - сообщает фермер из Псковского мунокруга Лариса Никандрова.

Резерв для АПК

Что касается аграриев, то о запасе топлива для них обещали позаботиться. Как минимум, на АЗС им будут отпускать бензин и солярку в том количестве, которое необходимо. Такое распоряжение дал глава региона Михаил Ведерников по итогам заседания оперативного штаба, на котором обсудили ситуацию с топливом.

«Вместе с топливными компаниями договорились всегда оставлять резерв для жизненно важных сфер. Кроме того, договорились, что фермерам топливо в тару отпускать можно», - рассказал глава региона в видеообращении к жителям.

При этом, он сообщил, что «на большинстве заправок топливо есть», а повышенный спрос связан с тем, что «люди переживают». «Это ажиотаж, который ломает нормальную работу автозаправок. Борьбой с ним и вызваны решения, которые принимали топливные компании в последние недели», - пояснил он.

По его словам, «в строгом смысле слова дефицита нет». «Это, по сути, искусственное сдерживание неоправданно высокого спроса. Мы переговорили со всеми сетевиками, которые представлены в Псковской области. У большинства есть запас всех видов топлива. И все плановые поставки ожидаются без нарушения сроков», - заверил он.

При этом, по словам губернатора, они вынуждены ограничивать продажи той суточной нормой, которая сформировалась ранее. «Под эту норму спроектирована логистика, закуплены бензовозы, ну и самое главное, от нее зависит обеспечение топливом жизненно важных сфер, а это, безусловно, и приоритет», - подчеркнул он.

Проблема существенного завышения цен на отдельных заправках тоже решается. «Мы попросили заняться УФАС. Многие спрашивают, сколько времени все это продлится. Прежде всего, зависит от того, как быстро спадет ажиотаж», - сказал Михаил Ведерников.

Он заверил, что правительство области в постоянном режиме отслеживает ситуацию и оперативно принимает все необходимые решения, «в первую очередь, чтобы сохранить жизнь и здоровье жителей региона, обеспечить безопасность, полноценную работу экономики». «Прошу сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием», - сказал он.

Каких-либо обещаний, что ситуация изменится в ближайшее время, глава региона не давал. И пока упоминал о месячном горизонте планирования. Однако, по прогнозам экспертов, напряжённость на топливном рынке может сохраниться до осени и привести к росту цен на все товары и услуги. Поэтому хочется надеяться, что меры, принятые как на региональном, так и на федеральном уровне, помогут преодолеть топливный в ближайшее время, и жизненно важная аграрная сфера будет обеспечена всем необходимым для уборочной кампании. Потому что без достаточного количества топлива у аграриев урожай рискует остаться на полях, а мы — без продуктов питания.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН и соцсетей