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Экономика

Эксперт о заводе «Титан-Полимер»: Экологическое воздействие от таких предприятий - минимально

01.03.2019 16:38|ПсковКомментариев: 24

Жителям Псковской области не стоит беспокоиться по поводу воздействия на окружающую среду завода «Титан-Полимер», который намерены построить в особой экономической зоне «Моглино» в 8 километрах от городской черты, поскольку речь идет об экологически чистом производстве, на котором будет работать хорошо обученный персонал на современном оборудовании с использованием автоматической системой управления. Об этом сообщил кандидат технических наук, эксперт в области полимеров Виктор Керницкий, который с 2013 по 2017 годы являлся президентом ассоциации производителей полиэтилентерефталата. «Экологическое воздействие от таких заводов - минимально», - заверил он в интервью, представленном Псковской Ленте Новостей пресс-службой ГК «Титан».

- Какой класс опасности будет у псковского завода «Титан-Полимер»?

- Производство БОПЭТ-пленок относится по сути к самым чистым производствам, какие только возможны - к производствам пищевых материалов. Это будет IV класс опасности. Такое производство по сути является, можно сказать, стерильным. Это чистые беспыльные полы, покрытые лаком, это воздухозаборники со специальными фильтрами с определенным количеством пылинок на кубический метр воздуха. Персонал - в специальной одежде, там нельзя ходить в уличной обуви. На заводах такого типа нельзя приходить людям, у которых есть инфекция. То есть это очень чистое производство.

Производство полиэтилентерефталата относится ко II классу опасности из-за того, что на площадке одновременно находится достаточно большое количество сырьевых продуктов, таких как моноэтиленгликоль и терефталевая кислота. На стадии проекта будут проведены оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологическая экспертиза.

Производство БОПЭТ-пленок в силу своей чистоты вообще экологической экспертизы не требует, а по производству ПЭТФ будет произведена экспертиза как федеральная, так и местным подразделением Росприроднадзора. «Полимер-Титан» добровольно идет на проведение такой экспертизы, чтобы показать общественности, что этот завод является экологически чистым и не загрязняет окружающую среду.

В подтверждение того, что полиэтилентерефталат – это очень чистый полимер, можно привести исследование российских ученых из Московского авиационного института, материаловедов, докторов-наук, которые задались целью провести анализ всех крупнотоннажных базовых полимеров на предмет их экологичности. Они оценили экологичность сырья, экологичность процесса изготовления полимера и экологичность использования этого полимера, то есть влияния на окружающую среду конечных изделий. Оказалось, что полиэтилентерефталат - самый экологичный из всех существующих по каждому из этих трех показателей. Коэффициент экологической опасности для полиэтилентерефталата составил 3,78, для полиэтилена и полипропилена – 5,1, а для поливинилхлорида – около 16. То есть наглядно показано, что этот полимер по всем своим показателям на всех стадиях своей жизни - от сырья до конечной продукции - является самым экологически чистым.

Работа очень интересная и ценная тем, что сделали ее совершенно непредвзятые люди, потому что полиэтилентерефталат в авиации не так широко используется - только как обивка кресел или в каких-то шторках.

- Как характеризуются современные комплексы по выпуску ПЭТФ и БОПЭТ?

- Заводы по производству полиэтилентерефталата в отличие от специфических химических заводов не обладают вообще никаким запахом. Даже на территории самого завода не чувствуется никаких химических запахов. Это происходит, прежде всего, потому, что процесс происходит под вакуумом, а, во-вторых, все эмиссии, которые все-таки могут образовываться на стадии создания вакуума, собираются и направляются сначала на аппарат орошения, который называется скруббер, где они максимально поглощаются водой, а потому уходят на очистные сооружения. И уже очищенные газы идут на сжигание в печи органического теплоносителя, которым отапливается сам завод. Это специальные котлы, в которых сжигается природный газ вместе с воздухом. В эту смесь подаются и выбросы с завода. И все они полностью сгорают в газовых горелках, нагревая одновременно теплообменники. Из трубы будет выделяться только CO2, CO и чуть-чуть ацетальдегида (он очень нестойкий и разлагается сразу же).

В этой связи жителям региона беспокоится не о чем, потому что это очень чистое производство. Экологическое воздействие от таких заводов – минимально.

- Почему ПЭТФ имеет широкое распространение и применение?

- Прежде всего, благодаря своей полной нейтральности. Это полимер самый чистый из всех массовых полимеров, известных на сегодняшний день. Из него ничего не выделяется в продукт, он остается совершенно инертным. Поэтому в ПЭТ упаковываются любые напитки без ограничения. В него даже отбирается кровь для анализов. Из полиэтилентерефталата изготавливаются медицинские имплантаты, заменители кровеносных сосудов, хирургические нити. Он не отторгается организмом, поскольку как биологически совершенно инертен, так и химически.

В быту он используется в одежде. Все мужские галстуки – это полиэтилентерефталат, костюмные и сорочечные ткани обязательно содержат полиэтилентерефталаты в виде смеси с шерстью или хлопком. В технике он используется в качестве шинного корда, технических нитей для канатов, веревок, транспортерных лент и так далее. Широко известен он среди населения и как упаковочный материал для напитков, снеков и других самых различных пищевых продуктов.

Благодаря такой упаковке экономится огромное количество продовольственных товаров, потому что в вакуумной герметичной упаковке продукты длительное время не портятся.

- Безопасны ли изделия из ПЭТФ?

- Они абсолютно безопасны. Они сертифицированы, прошли все стадии проверок как в России, так и за рубежом. Российский ПЭТФ специально проверялся в Германии в лучшей европейской лаборатории, специально предназначенной для аттестации упаковки пищевых продуктов. В нем не обнаружено никаких вредных веществ. Заключение, как российских, так и немецких экспертов: российский полиэтилентерефталат пригоден без всякого ограничения для упаковки любых пищевых продуктов.

Подготовлено пресс-службой ГК «Титан»

Теги: #Моглино #ОЭЗ #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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