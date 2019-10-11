←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Технологический симпозиум
Школа успешного абитуриента
Тимуровцы ПсковГУ
Плазменная переработка мусора
Реализация «Рижской инициативы»
Гордость университета
Наталья Ильина о «Моглино»
ещё Жизнь Универа 11.10.2019 16:130 У нас мало «цифры», и это хорошо - директор сельской школы 10.12.2019 10:513 ПсковГУ и «Титан-Полимер» подписали соглашение о сотрудничестве 09.12.2019 15:460 ПсковГУ и финское общество «Mosaiikki» начали работу по созданию русскоязычного Центра образования в Финляндии 06.12.2019 17:262 ПсковГУ представили эстонским абитуриентам 06.12.2019 10:213 Второй Псковский международный медиафорум «Медиа и современные вызовы» проходит в ПсковГУ 29.11.2019 21:150 Михаил Ведерников обсудил с руководством Высшей школы экономики вопросы сотрудничества и развития ПсковГУ
Универ / Жизнь Универа

ПсковГУ и «Титан-Полимер» подписали соглашение о сотрудничестве

10.12.2019 10:51|ПсковКомментариев: 3

Сегодня, 10 декабря, Псковский государственный университет и ГК «Титан-Полимер» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина и гендиректор Псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко. Соглашение включает в себя договоренность о совместной подготовке специалистов.

Так, со слов Натальи Ильиной, часть образовательного процесса для специалистов нового направления, обучение по которому начнется уже в сентябре 2020 года, предполагает включенное обучение студентов на производстве, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Сегодня определяются 80 вузов из 40 регионов, которые получат возможное финансирование в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Молодые профессионалы» на реализацию непрерывной подготовки в базовой отрасли экономики региона. Это означает, что регион, администрация области и ключевые работодатели определяют 5 базовых отраслей, на которые будут выделены средства. Уже определено, что химическая отрасль подпадает под инвестиционно-инновационную составляющую социально-экономического развития нашей территории. В связи с этим «Титан-Полимер», как главный резидент ОЭЗ «Моглино», является главным партнером и для ПсковГУ в подготовке кадров. Сегодня каждый университет должен опережать подготовку кадров - мы должны угадывать и предугадывать компетенции будущих выпускников. Следующий этап - ПсковГУ лицензирует новые образовательные программы «Химические технологии», согласно договоренности университет формирует инфраструктуру и готовит кадры совместно с «Титан-Полимером», - заявила Наталья Ильина.

Она также отметила, что помимо новой программы обучения, при сотрудничестве речь пойдет о создании и использовании научных лабораторий ПсковГУ. 

«Мы сделали с вами большое дело, бизнес без науки существовать не может Сегодня очень высокие требования к кадрам, они должны решать много задач - это и задачи сегодняшнего дня и задачи будущего. Мы очень счастливы, что нашли поддержку ПсковГУ. Уже сегодня проведена достаточно серьезная и большая работа, взаимодействие обязательно продолжится в таком же режиме», - заключил Герман Петрушко.

Теги: #ПсковГУ #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
Сюжет: Строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» ПсковГУ и «Титан-Полимер» подписали соглашение о сотрудничестве Первый секретарь Псковского обкома КПРФ: Безопасное производство «Титан-Полимера» - это трудно для сознания народа Опубликованы экспертные заключения на строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» Игорь Савицкий о встрече по проекту завода «Титан-Полимер»: Я рад, что меня услышали Виктор Остренко: Общественники будут настаивать на максимальной публичности в реализации проекта завода «Титан-Полимер» «Псковский завод Титан-Полимер» - о чем спорят общественники, бизнес и власть? В Пскове обсуждают проект строительства завода «Титан-Полимер» Михаил Сутягинский: Наш проект принесет региону только пользу и откроет новые возможности для псковичей Завод «Титан-Полимер» получил разрешение на строительство производства БОПЭТ-пленок Ульяна Михайлова предлагает представителям власти определить дату слушаний по строительству завода «Титан-Полимер» Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Люди начинают понимать, что мы не несем опасности для Псковской области Строительство первой очереди псковского завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» может начаться уже в августе-сентябре Негативное воздействие планируемого завода «Титан-Полимер» на птицефабрику исключено - губернатор «Титан-Полимер» - работа над ошибками «экспертов» Эстония запросит у России информацию о проектируемом под Псковом химзаводе - СМИ Директор «Птицефабрики Псковская»: Сократить санитарно-защитную зону мы сможем лишь при сокращении нашего производства в 4,5 раза «Титан-Полимер» на профсоюзной конференции по охране труда и экологической безопасности: Мы готовы к диалогу Наталья Федорова о «Титан-Полимере»: Каждый, кто заботится о Псковской области, должен понимать, что нужно идти вперед Что показали псковской делегации сибирские промышленники В Пскове создадут независимую общественную комиссию по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» В Пскове прошел митинг ЛДПР Псковская делегация посетит 22 апреля омский завод ГК «Титан» ГК «Титан» получила льготный займ на производство импортозамещающей продукции в Псковской области «Титан-Полимер»: некорректные вопросы Псковское отделение ЛДПР озвучило позицию по строительству «Титан-Полимера» Псковское районное Собрание сочло некорректной формулировку вопроса для референдума по строительству завода «Титан-Полимер» Александр Нестерук: По первой очереди строительства «Титан-Полимер» Роспотребнадзор не видит проблем «Акценты» Донецкого: Страсти по «Титану», улица имени Маймина и пятилетка под брендом «дрампуш» Люди бьются за «Титан» Разум и чувства Псковское областное Собрание выдало властям несколько рекомендаций по проекту «Титан-Полимер» Алексей Севастьянов о негативе вокруг «Титан-Полимера»: Узнать не захотели, а спичку в стог сена закинуть быстро получается! Перекладка участков коллектора по приему стоков из ОЭЗ «Моглино» начнется в 2020 году Первая очередь завода «Титан-Полимер» будет работать вообще без отходов - Герман Петрушко Основную ставку завод «Титан-Полимер» намерен сделать на рабочую силу Псковской области Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Мы открыты для диалога с бизнесом, общественностью и депутатами Логистика Псковской области хорошо вписывается в программу завода «Титан-Полимер» Строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» не противоречит концепции ее развития - Нинель Салагаева Промышленные стоки завода «Титан-Полимер» будут проходить двухуровневую систему очистки С думой о «Титан-Полимере» Юрий Сорокин высказал свое отношение к ОЭЗ «Моглино» и открытию завода «Титан-Полимер» Олег Брячак: Катастрофически не хватает информации у горожан по поводу экологической составляющей производства «Титан-Полимера» Псковские депутаты предлагают создать Общественный наблюдательный совет по контролю за строительством «Титан-Полимера» Терпения пожелал руководству псковского завода «Титан-Полимер» единоросс Денис Иванов На вопросы депутатов гордумы о псковском «Титан-Полимере» ответил гендиректор предприятия Герман Петрушко Конфликт интересов Директор «Империала» о «Моглино»: Уши бы надрать тому, кто это придумал Чтобы переломить ситуацию по «Титан-Полимеру», вопрос надо обсуждать на экспертном уровне - Олег Бедских Митинг против строительства завода «Титан-Полимер»: вместо диалога - политически ангажированные выступления Руководство завода «Титан-Полимер» призвало псковичей к конструктивному диалогу В Пскове начался митинг против строительства завода «Титан-Полимер» Денис Иванов о строительстве «Титан-Полимера»: Некоторые любят сначала поорать, а потом начинать разбираться в сути Вопросы об экологической безопасности «Титан-Полимера» рассмотрят на 21 сессии Псковской городской Думы Облсовпроф анализирует подоплеку высокого уровня тревоги псковичей вокруг строительства завода «Титан-Полимер» Председатель совета директоров АО ГК «Титан» обратился к участникам митинга в Пскове 23 марта Строительство завода «Титан-Полимер» станет темой парламентского часа мартовской сессии регионального парламента Привлечь европейских экспертов к проведению экспертизы проекта строительства завода «Титан-Полимер» предложил Олег Брячак Стали известны обязательства, которые взял на себя «Титан-Полимер» в рамках соглашения с Псковской областью Общественные слушания по заводу «Титан-Полимер» перенесены на позднюю осень Псковский завод «Титан-Полимер» на 80% будет финансироваться за счет заемных средств Взрыва на псковском заводе «Титан-Полимер» быть не может - Михаил Сутягинский Михаил Сутягинский предложил заменить вредный этанол в Псковской области на изопропиловый спирт ГК «Титан» намерена открыть научно-технический центр на базе ПсковГУ Информационный офис «Титан-Полимер» откроется в Пскове 18 марта Отработанную в процессе производства ПЭТФ-гранул воду на заводе «Титан-Полимер» будут очищать до степени питьевой Константин Вилков: Партия «Родина» определится со своей позиции по «Титан-Полимеру» после заключения экспертов Михаил Ведерников: Все этапы строительства завода «Титан-Полимера» будут проходить открыто Эксперты ПсковГУ проверят экологичность псковского «Титан-Полимера» «Акценты» Донецкого: Битва с «Титаном», казус Киянца и Ганзейская «лужа» Об экологической безопасности завода, технологии производства и общественных слушаниях рассказали представители «Титан-Полимера» Гендиректор «Титан-Полимера» посоветовал псковским депутатам «не читать всякой ерунды» Четыре фракции Псковского областного Собрания потребовали вынести на парламентский час вопрос о строительстве завода «Титан-Полимер»  «Дневной дозор»: Общественная дискуссия вокруг строительства завода «Титан-Полимер» Александр Котов: Строительство «Титан-Полимера» должно проходить под контролем федеральных надзорных органов Гендиректор «Титан-Полимера» рассказал о практической пользе строительства завода Мы пришли сюда надолго и не можем предложить жителям какую-то ущербную технологию - гендиректор завода «Титан-Полимер» На новом «Титан-Полимере» не будет трубы для выброса отходов, заявил эксперт в области полимеров Гендиректор завода «Титан-Полимер»: С точки зрения экологии завод абсолютно безопасен Интерактив: Пскову нужны новые предприятия Александр Козловский предложил создать Экспертный совет из членов РСПП по строительству химзавода под Псковом В Пскове состоялся митинг против строительства завода «Титан-Полимер» Псковские профсоюзы обсудили информацию о строительстве завода «Титан-Полимер» Эксперт о заводе «Титан-Полимер»: Экологическое воздействие от таких предприятий - минимально В Общественной палате Псковской области создана рабочая группа по контролю за строительством «Титан-Полимера» Псковские коммунисты инициируют референдум по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» Председатель Совета директоров ГК «Титан» выступил с видеобращением к псковичам Николая Рассадина радует, что у «Титан-Полимера» есть желание вступить в диалог с жителями Иван Цецерский направит Михаилу Ведерникову запрос по поводу открытия завода «Титан-Полимер» в «Моглино» Игорь Девятко положительно оценивает появление «Титан-Полимера» в «Моглино» Михаил Сутягинский: «Титан-Полимер» - это градообразующее предприятие Строгие экологические требования будут предъявляться к заводу «Титан-Полимер» еще на этапе строительства - Виктор Мусатов На заводе «Титан-Полимер» намерены уменьшить негативное влияние на экологию в 1,5-2 раза в процессе работы ГК «Титан» готова выделить 2 млрд рублей подрядчикам при строительстве химзавода под Псковом ГК «Титан» проведет общественные слушания в Пскове по строительству химзавода в ОЭЗ «Моглино» В ГК «Титан-Полимер» ответили на самые важные вопросы о химкомбинате под Псковом Псковское отделение КПРФ намерено провести референдум по вопросу строительства химкомбината под Псковом Игорь Савицкий о «Моглино», «Титан-Полимере», «Зубчатке» и опасениях за Псков и свою семью Михаил Ведерников заключил с ГК «Титан» соглашение об экологическом партнерстве Свыше 76% читателей ПЛН выступили категорически против строительства химкомбината под Псковом Лев Шлосберг: Отдать ОЭЗ «Моглино» под жилую застройку - самое большое благо, которое можно сделать Председатель Общественной палаты: Связанные с моглинским заводом проблемы мы еще не рассматривали ОЭЗ «Моглино»: точка экономического роста региона или финансовая дыра? «Акценты» Донецкого: Судьба Курил, химкомбинат под Моглино и «Крещендо» - ёк «Дневной дозор»: ОЭЗ «Моглино»: точка экономического роста региона или финансовая дыра? Игорь Савицкий призвал гендиректора ОЭЗ «Моглино» письменно ответить на его критику Игорь Савицкий: ОЭЗ «Моглино» - это не драйвер развития экономики, а финансовая дыра ОЭЗ «Моглино» и ГК «Титан» переходят к реализации соглашений между Псковской и Омской областями ОЭЗ «Моглино» выделят средства из областного бюджета на приобретение земельного участка для подпроекта «Титан-Полимера» Завод «Титан-Полимер» может открыться в Пскове в начале 2019 года На ярмарке вакансий у стенда «Титан-Полимера» образовалась очередь «Титан» получил свидетельство резидента ОЭЗ «Моглино» Псковский завод «Титан-Полимер» открыл прием персонала Упаковочное оборудование для «Титан-Полимера» поставит итальянская компания Застроить территорию ОЭЗ «Моглино» коттеджами предлагает Игорь Савицкий Торжественной церемонией вручения резидентам ОЭЗ «Моглино» ключей от заводов завершился первый день выездной сессии ПМЭФ Минпроторг одобрил проект ГК «Титан» по созданию производства в ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич: Именно технологии в «Моглино» позволят сохранить экологию На территории ОЭЗ «Моглино» планируют производить ПЭТФ гранулы и БОПЭТ пленку
Лента новостей
Последние новости
10.12.2019, 10:513 ПсковГУ и «Титан-Полимер» подписали соглашение о сотрудничестве 09.12.2019, 17:310 ПсковГУ стал участником V Всероссийского форума «Национальная система квалификаций России» 09.12.2019, 15:460 ПсковГУ и финское общество «Mosaiikki» начали работу по созданию русскоязычного Центра образования в Финляндии 06.12.2019, 17:262 ПсковГУ представили эстонским абитуриентам
06.12.2019, 10:213 Второй Псковский международный медиафорум «Медиа и современные вызовы» проходит в ПсковГУ 29.11.2019, 21:150 Михаил Ведерников обсудил с руководством Высшей школы экономики вопросы сотрудничества и развития ПсковГУ 29.11.2019, 15:101 Модератором II Псковского медиафорума выступит известный российский журналист телеканала «Россия-24» 28.11.2019, 15:410 Как креативить классическим медиа в эпоху сторис, расскажут на Псковском медиафоруме
28.11.2019, 12:020 «Университет дружбы народов»: на страницах «ПЛН-Универ» стартует новый проект 25.11.2019, 12:170 Три бесплатных семинара пройдут в декабре на кафедре психологии и сопровождения развития ребенка ПсковГУ 22.11.2019, 22:190 Студенты ПсковГУ сразятся в ночном турнире по DOTA 2 и CS:GO 22.11.2019, 13:150 В ПсковГУ началась реализация проекта по бесплатному обучению граждан в рамках нацпроекта
21.11.2019, 14:560 В ПсковГУ проходит полуфинал конкурса «Умник 2019» 21.11.2019, 08:450 Русскоязычный центр образования откроет ПсковГУ в Финляндии 20.11.2019, 20:550 Мутации, вызывающие диабет, выявят ученые ПсковГУ с коллегами из Эстонии и Санкт-Петербурга 20.11.2019, 20:040 ПсковГУ приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей
20.11.2019, 13:150 Праздник к Дню матери провели студенты ПсковГУ для учеников Островской коррекционной школы 20.11.2019, 10:481 7 программ будущего: открыта запись на бесплатное повышение квалификации в ПсковГУ 19.11.2019, 13:570 Мастер-классами и выставкой отмечают в ПсковГУ День словаря 19.11.2019, 11:190 Тенденции и перспективы дефектологической науки обсудили эксперты ПсковГУ на Всероссийском съезде дефектологов
19.11.2019, 10:082 Как построить крепкую семью, обсудили российские и зарубежные теологи на конференции в ПсковГУ 18.11.2019, 20:450 Второкурсница ПсковГУ вошла в шорт-лист всероссийского журналистского конкурса 18.11.2019, 17:1313 Псковские работодатели: Нам нужны сотрудники, идущие в ногу с цифровыми технологиями 18.11.2019, 11:113 Преподаватель ПсковГУ познакомилась с работой четырех американских университетов
17.11.2019, 14:160 Псковские библиотекари договорились со студентами ПсковГУ совместно популяризировать объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО 15.11.2019, 17:010 Представитель Минобрнауки на конференции в ПсковГУ: Для предотвращения фальсификаций необходимо развивать общие исследования архивных документов 15.11.2019, 16:460 Минпросвещения объявило о запуске конкурса сочинений «Без срока давности» на конференции в ПсковГУ 14.11.2019, 17:430 Состоялся отборочный этап Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»
14.11.2019, 14:141 Виктор Остренко о XIV Псковских архивных чтениях: Все материалы конференции должны быть предоставлены не только российскому сообществу, но и международному 14.11.2019, 13:480 Валерий Кузьмин о XIV Псковских архивных чтениях: Рассекреченная информация может серьезно помочь в работе историков, публицистов и педагогов 14.11.2019, 13:220 На XIV Псковских архивных чтениях Наталья Ильина рассказала о роли студентов в период ВОВ 13.11.2019, 21:572 Делегация ПсковГУ принимает участие в первом форуме ректоров вузов России и Великобритании
13.11.2019, 20:520 Студенты ПсковГУ подняли проблему эксплуатации морских млекопитающих на федеральном конкурсе законотворчества 13.11.2019, 20:110 Ученые из МГУ прочитают открытые лекции в Институте медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ 13.11.2019, 19:510 Командир добровольческого отряда ПсковГУ «СДОбром»: Любой труд должен быть вознагражден  13.11.2019, 19:110 В рамках проекта «Без срока давности» в Пскове состоится презентация фильма «Учености плоды»
13.11.2019, 17:020 Эксперт из МГПУ научил псковских студентов вести уроки современно 12.11.2019, 18:550 Инженерная олимпиада «Звезда»: первый этап отборочного тура прошел на площадке ПсковГУ 12.11.2019, 18:058 ПсковГУ в партнерстве с «Титан-Полимером» готовится к запуску новой образовательной программы «Химические технологии» 12.11.2019, 17:262 Студентам института инженерных наук ПсковГУ рассказали о производстве и сферах применения ПЭТ
12.11.2019, 17:211 Студент медфака ПсковГУ представил проект о генетическом возрасте на Саммите молодых ученых 11.11.2019, 21:350 Передовые технологии в области герниологии изучили студенты медфака ПсковГУ в Москве 11.11.2019, 19:590 Из ПсковГУ в «РосКосмос»: студенты вернулись с форума «КосмоСтарт 2019» с новыми идеями 11.11.2019, 18:320 Студенты ПсковГУ прошли независимую оценку качества подготовки обучающихся
11.11.2019, 16:100 Проректор по научной работе рассказал о разработках лаборатории экологических исследований ПсковГУ на неделе науки в Берлине 10.11.2019, 18:427 Эксперт ПсковГУ на семинаре по урбанистике: Причина затоплений – глобальное изменение климата 10.11.2019, 10:010 Cтуденты Института инженерных наук ПсковГУ приняли участие в 3-м сезоне Межрегионального кейс-чемпионата «Авангард» 08.11.2019, 22:373 Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина вошла в президиум Совета ректоров СЗФО
08.11.2019, 17:400 ПсковГУ станет модельной площадкой по реализации магистерских программ для историков 07.11.2019, 17:041 Студентки ПсковГУ прошли во второй этап конкурса «Магистры русского языка» 07.11.2019, 15:280 ПсковГУ приняли в Научно-образовательную теологическую ассоциацию 06.11.2019, 17:150 Проект ПсковГУ по непрерывному образованию вошел в десятку лучших - эксперты Минобрнауки
06.11.2019, 15:090 Наталья Ильина обсудила создание учебных лабораторий в ПсковГУ на Технологическом симпозиуме 06.11.2019, 11:090 Студентка из Пскова поможет школьникам со всей России определиться с профессией 05.11.2019, 18:101 Школьники города Пскова примут участие в профориентационном занятии «Профессионалы будущего - 2019» 29.10.2019, 15:580 ПсковГУ приглашает 10-классников в «Школу успешного абитуриента»
28.10.2019, 18:170 В ПсковГУ пройдет открытая лекция директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова 28.10.2019, 11:150 Семинар по налоговой грамотности провели псковские налоговики для студентов-экономистов ПсковГУ 25.10.2019, 15:1216 Руководитель социального проекта «Тимуровцы» рассказала, почему студенты становятся волонтерами 22.10.2019, 21:108 Эксперт ПсковГУ рассказал, как стать успешным фермером
22.10.2019, 18:310 ПсковГУ включается в реализацию проекта трансграничного сотрудничества «Рижская инициатива» 22.10.2019, 17:010 Молодежный маршрут «Жемчужное ожерелье Святой Руси» презентуют в Пскове 21.10.2019, 19:541 Российское дошкольное образование – это тренд: преподаватели из Беларуси прошли стажировку в ПсковГУ 21.10.2019, 18:323 Наталья Ильина: Резиденты «Моглино» могут стать ключевыми фигурами в стратегии научно-технического развития региона
21.10.2019, 16:440 Преподаватели ПсковГУ оказались в числе победителей конкурса «Лучший лектор» 21.10.2019, 11:500 Переход на плазменную переработку мусора предложил ученый ПсковГУ на Евразийском промышленном конгрессе 18.10.2019, 22:140 Французские художницы расскажут студентам ПсковГУ, как создаются книги для детей 18.10.2019, 20:4011 «Хуже скобарей и нет никого»: исследователь ПсковГУ посвятила диссертацию псковским этнонимам
18.10.2019, 14:042 Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров поддержал сотрудничество «Титан-полимера» и ПсковГУ 17.10.2019, 17:000 Tele2 и Псковский государственный университет договорились о сотрудничестве 16.10.2019, 17:280 Более 350 человек проверили свой уровень знания цифровой среды в ПсковГУ 16.10.2019, 13:240 В ПсковГУ стартовал VII Международный молодежный форум проектных инициатив «Наследники»
15.10.2019, 16:530 «Наука» ищет лидеров нового поколения 15.10.2019, 15:400 Наталья Ильина вошла в состав рабочей группы правительства РФ по разработке новой модели госконтроля в сфере образования 15.10.2019, 10:410 Известный кардиолог проводит лекции для студентов медфака ПсковГУ 15.10.2019, 09:560 ПсковГУ приглашает на программу профереподготовки «Корпоративный юрист»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.