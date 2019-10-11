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ПсковГУ и «Титан-Полимер» подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня, 10 декабря, Псковский государственный университет и ГК «Титан-Полимер» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина и гендиректор Псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко. Соглашение включает в себя договоренность о совместной подготовке специалистов.

Так, со слов Натальи Ильиной, часть образовательного процесса для специалистов нового направления, обучение по которому начнется уже в сентябре 2020 года, предполагает включенное обучение студентов на производстве, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня определяются 80 вузов из 40 регионов, которые получат возможное финансирование в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Молодые профессионалы» на реализацию непрерывной подготовки в базовой отрасли экономики региона. Это означает, что регион, администрация области и ключевые работодатели определяют 5 базовых отраслей, на которые будут выделены средства. Уже определено, что химическая отрасль подпадает под инвестиционно-инновационную составляющую социально-экономического развития нашей территории. В связи с этим «Титан-Полимер», как главный резидент ОЭЗ «Моглино», является главным партнером и для ПсковГУ в подготовке кадров. Сегодня каждый университет должен опережать подготовку кадров - мы должны угадывать и предугадывать компетенции будущих выпускников. Следующий этап - ПсковГУ лицензирует новые образовательные программы «Химические технологии», согласно договоренности университет формирует инфраструктуру и готовит кадры совместно с «Титан-Полимером», - заявила Наталья Ильина.

Она также отметила, что помимо новой программы обучения, при сотрудничестве речь пойдет о создании и использовании научных лабораторий ПсковГУ.

«Мы сделали с вами большое дело, бизнес без науки существовать не может Сегодня очень высокие требования к кадрам, они должны решать много задач - это и задачи сегодняшнего дня и задачи будущего. Мы очень счастливы, что нашли поддержку ПсковГУ. Уже сегодня проведена достаточно серьезная и большая работа, взаимодействие обязательно продолжится в таком же режиме», - заключил Герман Петрушко.