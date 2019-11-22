Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Онлайн-конференция для псковских НКО
Мембранные сапоги Nordman
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Путь к сердцу машины
8 декабря в Доме офицеров
Старт «недели №1»
Да будет свет!
Где отпраздновать корпоратив?
Андрей Левшинов. Поток и энергетика
Вкусные мероприятия
Монобизнес vs. многопрофильность
«Бригадный Подряд» в Пскове
Телефон прямого эфира 56-73-72
Плати за ЖКУ удобно
 
 
 
ещё Общество 22.11.2019 13:333 Дело ясное, что дело темное 26.11.2019 15:500 Первый секретарь Псковского обкома КПРФ: Безопасное производство «Титан-Полимера» - это трудно для сознания народа 26.11.2019 15:300 Сотрудники Псковской ГРЭС взяли под опеку семейство лебедей 26.11.2019 15:200 Псковская таможня напоминает о необходимости соблюдения требований, предъявляемых к перемещаемым товарам 26.11.2019 15:121 Власти Пскова прорабатывают вопрос ликвидации вторых смен за счет пристроек к школам 26.11.2019 14:400 Псковская Росгвардия приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны
 
 
 
Самое популярное 23.11.2019 20:560 Мать расчлененной профессором Соколовым аспирантки назвала мотив убийства 26.11.2019 13:471 Мама, потерявшая дочь: Не все так просто, как на первый взгляд 25.11.2019 17:527 Названы мотивы покушения на жизнь врача Псковской детской областной больницы 25.11.2019 14:542 На врача Псковской детской областной больницы совершено нападение с ножом 25.11.2019 17:2820 Подозреваемый в нападении на врача Псковской детской областной больницы задержан
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ: Безопасное производство «Титан-Полимера» - это трудно для сознания народа

26.11.2019 15:50|ПсковКомментариев: 0

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, председатель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко рассказал от лица коммунистов региона, как они сейчас относятся к строительству «Псковского завода "Титан-Полимер"» в Псковском районе. Коллективной позицией Петр Алексеенко поделился 26 ноября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Наша позиция такая, что мы не против роста экономики и развития производства. Наоборот! Но мы против, чтобы это производство нанесло ущерб здоровью жителей! Вот то, чего мы боимся, - отметил Петр Алексеенко. - Мы уже столкнулись с тем, что на юге области сельское хозяйство подняли за счет производства мяса свиней, но там нарушили экологию - это факт!».

Первый секретарь Псковского обкома напомнил, что при губернаторе создана группа, которая будет реагировать на проблемы, связанные с этим производством свинины.

«Кроме того, мы же хотим развивать культуру. Хотим Печоры сделать псковской Швейцарией, а по дороге, где будет ездить народ, ставим химпредприятие. Также в Печорском районе растят сельскохозяйственную продукцию: морковь, клубнику, картофель. И безопасность производства "Титан-Полимера" - это очень трудно для сознания народа, - добавил Петр Алексеенко. - Ведь из-за того, что этот завод может появиться в такой близости от Пскова, в Борисовичах упали цены на некоторые квартиры. Народ опасается покупать!».

Кроме того, первый секретарь обкома объяснил безынициативность коммунистов 24 ноября на организованном общественным движением «Общероссийский народный фронт» обсуждении проекта строительства «Псковского завода «Титан-Полимер».

«Об этом воскресном мероприятии объявили в субботу. То есть у людей уже были на воскресенье свои планы. Я, например, был в командировке в Себеже. А те, кто присутствовал, может быть, были вообще не в теме. Но наша позиция осталась прежней: мы против размещение химпроизводства около Пскова. К тому же поскольку размещать планируют на территории особой экономической зоны - много дивидендов от этого Псковская область не получит»,  - заключил Петр Алексеенко.

Теги: #эхо москвы в пскове #происшествие на воде #КПРФ #Гайдпарк #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каким вы видите будущее российско-белорусских отношений?
В опросе приняло участие 938 человек
Сюжет: Строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» Первый секретарь Псковского обкома КПРФ: Безопасное производство «Титан-Полимера» - это трудно для сознания народа Опубликованы экспертные заключения на строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» Игорь Савицкий о встрече по проекту завода «Титан-Полимер»: Я рад, что меня услышали Виктор Остренко: Общественники будут настаивать на максимальной публичности в реализации проекта завода «Титан-Полимер» «Псковский завод Титан-Полимер» - о чем спорят общественники, бизнес и власть? В Пскове обсуждают проект строительства завода «Титан-Полимер» Михаил Сутягинский: Наш проект принесет региону только пользу и откроет новые возможности для псковичей Завод «Титан-Полимер» получил разрешение на строительство производства БОПЭТ-пленок Ульяна Михайлова предлагает представителям власти определить дату слушаний по строительству завода «Титан-Полимер» Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Люди начинают понимать, что мы не несем опасности для Псковской области Строительство первой очереди псковского завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» может начаться уже в августе-сентябре Негативное воздействие планируемого завода «Титан-Полимер» на птицефабрику исключено - губернатор «Титан-Полимер» - работа над ошибками «экспертов» Эстония запросит у России информацию о проектируемом под Псковом химзаводе - СМИ Директор «Птицефабрики Псковская»: Сократить санитарно-защитную зону мы сможем лишь при сокращении нашего производства в 4,5 раза «Титан-Полимер» на профсоюзной конференции по охране труда и экологической безопасности: Мы готовы к диалогу Наталья Федорова о «Титан-Полимере»: Каждый, кто заботится о Псковской области, должен понимать, что нужно идти вперед Что показали псковской делегации сибирские промышленники В Пскове создадут независимую общественную комиссию по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» В Пскове прошел митинг ЛДПР Псковская делегация посетит 22 апреля омский завод ГК «Титан» ГК «Титан» получила льготный займ на производство импортозамещающей продукции в Псковской области «Титан-Полимер»: некорректные вопросы Псковское отделение ЛДПР озвучило позицию по строительству «Титан-Полимера» Псковское районное Собрание сочло некорректной формулировку вопроса для референдума по строительству завода «Титан-Полимер» Александр Нестерук: По первой очереди строительства «Титан-Полимер» Роспотребнадзор не видит проблем «Акценты» Донецкого: Страсти по «Титану», улица имени Маймина и пятилетка под брендом «дрампуш» Люди бьются за «Титан» Разум и чувства Псковское областное Собрание выдало властям несколько рекомендаций по проекту «Титан-Полимер» Алексей Севастьянов о негативе вокруг «Титан-Полимера»: Узнать не захотели, а спичку в стог сена закинуть быстро получается! Перекладка участков коллектора по приему стоков из ОЭЗ «Моглино» начнется в 2020 году Первая очередь завода «Титан-Полимер» будет работать вообще без отходов - Герман Петрушко Основную ставку завод «Титан-Полимер» намерен сделать на рабочую силу Псковской области Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Мы открыты для диалога с бизнесом, общественностью и депутатами Логистика Псковской области хорошо вписывается в программу завода «Титан-Полимер» Строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» не противоречит концепции ее развития - Нинель Салагаева Промышленные стоки завода «Титан-Полимер» будут проходить двухуровневую систему очистки С думой о «Титан-Полимере» Юрий Сорокин высказал свое отношение к ОЭЗ «Моглино» и открытию завода «Титан-Полимер» Олег Брячак: Катастрофически не хватает информации у горожан по поводу экологической составляющей производства «Титан-Полимера» Псковские депутаты предлагают создать Общественный наблюдательный совет по контролю за строительством «Титан-Полимера» Терпения пожелал руководству псковского завода «Титан-Полимер» единоросс Денис Иванов На вопросы депутатов гордумы о псковском «Титан-Полимере» ответил гендиректор предприятия Герман Петрушко Конфликт интересов Директор «Империала» о «Моглино»: Уши бы надрать тому, кто это придумал Чтобы переломить ситуацию по «Титан-Полимеру», вопрос надо обсуждать на экспертном уровне - Олег Бедских Митинг против строительства завода «Титан-Полимер»: вместо диалога - политически ангажированные выступления Руководство завода «Титан-Полимер» призвало псковичей к конструктивному диалогу В Пскове начался митинг против строительства завода «Титан-Полимер» Денис Иванов о строительстве «Титан-Полимера»: Некоторые любят сначала поорать, а потом начинать разбираться в сути Вопросы об экологической безопасности «Титан-Полимера» рассмотрят на 21 сессии Псковской городской Думы Облсовпроф анализирует подоплеку высокого уровня тревоги псковичей вокруг строительства завода «Титан-Полимер» Председатель совета директоров АО ГК «Титан» обратился к участникам митинга в Пскове 23 марта Строительство завода «Титан-Полимер» станет темой парламентского часа мартовской сессии регионального парламента Привлечь европейских экспертов к проведению экспертизы проекта строительства завода «Титан-Полимер» предложил Олег Брячак Стали известны обязательства, которые взял на себя «Титан-Полимер» в рамках соглашения с Псковской областью Общественные слушания по заводу «Титан-Полимер» перенесены на позднюю осень Псковский завод «Титан-Полимер» на 80% будет финансироваться за счет заемных средств Взрыва на псковском заводе «Титан-Полимер» быть не может - Михаил Сутягинский Михаил Сутягинский предложил заменить вредный этанол в Псковской области на изопропиловый спирт ГК «Титан» намерена открыть научно-технический центр на базе ПсковГУ Информационный офис «Титан-Полимер» откроется в Пскове 18 марта Отработанную в процессе производства ПЭТФ-гранул воду на заводе «Титан-Полимер» будут очищать до степени питьевой Константин Вилков: Партия «Родина» определится со своей позиции по «Титан-Полимеру» после заключения экспертов Михаил Ведерников: Все этапы строительства завода «Титан-Полимера» будут проходить открыто Эксперты ПсковГУ проверят экологичность псковского «Титан-Полимера» «Акценты» Донецкого: Битва с «Титаном», казус Киянца и Ганзейская «лужа» Об экологической безопасности завода, технологии производства и общественных слушаниях рассказали представители «Титан-Полимера» Гендиректор «Титан-Полимера» посоветовал псковским депутатам «не читать всякой ерунды» Четыре фракции Псковского областного Собрания потребовали вынести на парламентский час вопрос о строительстве завода «Титан-Полимер»  «Дневной дозор»: Общественная дискуссия вокруг строительства завода «Титан-Полимер» Александр Котов: Строительство «Титан-Полимера» должно проходить под контролем федеральных надзорных органов Гендиректор «Титан-Полимера» рассказал о практической пользе строительства завода Мы пришли сюда надолго и не можем предложить жителям какую-то ущербную технологию - гендиректор завода «Титан-Полимер» На новом «Титан-Полимере» не будет трубы для выброса отходов, заявил эксперт в области полимеров Гендиректор завода «Титан-Полимер»: С точки зрения экологии завод абсолютно безопасен Интерактив: Пскову нужны новые предприятия Александр Козловский предложил создать Экспертный совет из членов РСПП по строительству химзавода под Псковом В Пскове состоялся митинг против строительства завода «Титан-Полимер» Псковские профсоюзы обсудили информацию о строительстве завода «Титан-Полимер» Эксперт о заводе «Титан-Полимер»: Экологическое воздействие от таких предприятий - минимально В Общественной палате Псковской области создана рабочая группа по контролю за строительством «Титан-Полимера» Псковские коммунисты инициируют референдум по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» Председатель Совета директоров ГК «Титан» выступил с видеобращением к псковичам Николая Рассадина радует, что у «Титан-Полимера» есть желание вступить в диалог с жителями Иван Цецерский направит Михаилу Ведерникову запрос по поводу открытия завода «Титан-Полимер» в «Моглино» Игорь Девятко положительно оценивает появление «Титан-Полимера» в «Моглино» Михаил Сутягинский: «Титан-Полимер» - это градообразующее предприятие Строгие экологические требования будут предъявляться к заводу «Титан-Полимер» еще на этапе строительства - Виктор Мусатов На заводе «Титан-Полимер» намерены уменьшить негативное влияние на экологию в 1,5-2 раза в процессе работы ГК «Титан» готова выделить 2 млрд рублей подрядчикам при строительстве химзавода под Псковом ГК «Титан» проведет общественные слушания в Пскове по строительству химзавода в ОЭЗ «Моглино» В ГК «Титан-Полимер» ответили на самые важные вопросы о химкомбинате под Псковом Псковское отделение КПРФ намерено провести референдум по вопросу строительства химкомбината под Псковом Игорь Савицкий о «Моглино», «Титан-Полимере», «Зубчатке» и опасениях за Псков и свою семью Михаил Ведерников заключил с ГК «Титан» соглашение об экологическом партнерстве Свыше 76% читателей ПЛН выступили категорически против строительства химкомбината под Псковом Лев Шлосберг: Отдать ОЭЗ «Моглино» под жилую застройку - самое большое благо, которое можно сделать Председатель Общественной палаты: Связанные с моглинским заводом проблемы мы еще не рассматривали ОЭЗ «Моглино»: точка экономического роста региона или финансовая дыра? «Акценты» Донецкого: Судьба Курил, химкомбинат под Моглино и «Крещендо» - ёк «Дневной дозор»: ОЭЗ «Моглино»: точка экономического роста региона или финансовая дыра? Игорь Савицкий призвал гендиректора ОЭЗ «Моглино» письменно ответить на его критику Игорь Савицкий: ОЭЗ «Моглино» - это не драйвер развития экономики, а финансовая дыра ОЭЗ «Моглино» и ГК «Титан» переходят к реализации соглашений между Псковской и Омской областями ОЭЗ «Моглино» выделят средства из областного бюджета на приобретение земельного участка для подпроекта «Титан-Полимера» Завод «Титан-Полимер» может открыться в Пскове в начале 2019 года На ярмарке вакансий у стенда «Титан-Полимера» образовалась очередь «Титан» получил свидетельство резидента ОЭЗ «Моглино» Псковский завод «Титан-Полимер» открыл прием персонала Упаковочное оборудование для «Титан-Полимера» поставит итальянская компания Застроить территорию ОЭЗ «Моглино» коттеджами предлагает Игорь Савицкий Торжественной церемонией вручения резидентам ОЭЗ «Моглино» ключей от заводов завершился первый день выездной сессии ПМЭФ Минпроторг одобрил проект ГК «Титан» по созданию производства в ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич: Именно технологии в «Моглино» позволят сохранить экологию На территории ОЭЗ «Моглино» планируют производить ПЭТФ гранулы и БОПЭТ пленку
26.11.2019, 16:160 «Дом Советов» с главой города Пскова Еленой Полонской. ВИДЕО 26.11.2019, 15:500 Первый секретарь Псковского обкома КПРФ: Безопасное производство «Титан-Полимера» - это трудно для сознания народа 26.11.2019, 15:300 Сотрудники Псковской ГРЭС взяли под опеку семейство лебедей 26.11.2019, 15:220 В Литве фермеры вывели тракторы на акцию протеста против повышения налогов
26.11.2019, 15:200 Псковская таможня напоминает о необходимости соблюдения требований, предъявляемых к перемещаемым товарам 26.11.2019, 15:121 Власти Пскова прорабатывают вопрос ликвидации вторых смен за счет пристроек к школам 26.11.2019, 14:552 Фура и иномарка столкнулись в Псковском районе 26.11.2019, 14:550 Одежду и плеер украл великолучанин из квартиры по улице Дружбы
26.11.2019, 14:500 Псковский Россельхознадзор вернул в Беларусь более 14 тонн мяса 26.11.2019, 14:471 В псковском Доме офицеров откроется выставка живописи художника Александра Александрова 26.11.2019, 14:462 «Единая Россия» сумела адаптироваться к изменившейся реальности — политолог Михаил Виноградов 26.11.2019, 14:400 Псковская Росгвардия приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны
26.11.2019, 14:340 Победителей регионального этапа IV Всероссийского конкурса авторской песни «Пою тебе, Россия!» определили в псковском УФСИН 26.11.2019, 14:279 Глава Пскова категорически против строительства АЗС рядом с Мирожским монастырем и Дендропарком 26.11.2019, 14:250 Акция к Международному дню волонтера пройдет в псковском Молодежном центре 26.11.2019, 14:231 В Сеть слили фото выбритого наголо Киркорова
26.11.2019, 14:150 В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже шоколадных яиц 26.11.2019, 14:067 Будут ли в Пскове троллейбусы, рассказала Елена Полонская 26.11.2019, 14:020 В России отменят 50-рублевые выплаты для детей 26.11.2019, 14:020 Парламентские выборы-2021 станут настоящей битвой - политолог Евгений Минченко
26.11.2019, 13:580 Псковичей приглашают на презентацию новой книги историка и журналиста Юрия Степанова «Господарство Псковское» 26.11.2019, 13:550 Бюджет Пскова сохранит социальную направленность 26.11.2019, 13:480 Опочанка осуждена на исправительные работы за неуплату штрафа 26.11.2019, 13:471 Мама, потерявшая дочь: Не все так просто, как на первый взгляд
26.11.2019, 13:407 В принятии решений, связанных с жизнью Пскова, Елена Полонская часто советуется с семьей 26.11.2019, 13:280 У псковичей есть уникальная возможность научиться старинному ремеслу плетения из болотных трав 26.11.2019, 13:270 Публичные слушания пройдут в псковской налоговой 10 декабря 26.11.2019, 13:210 Стала известна подробная программа Дней норвежской культуры в Пскове
26.11.2019, 13:204 На инаугурацию Елены Полонской на пост главы города Пскова не было затрачено ни одного бюджетного рубля 26.11.2019, 13:130 Сотрудник псковского «Зубра» стал призером конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ОСН территориальных органов России 26.11.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Еленой Полонской 26.11.2019, 12:590 Парламентский комитет по бюджету поддержал инициативу о наказании рублем за ложное экспертное заключение в области госзакупок
26.11.2019, 12:574 500 рублей получает народный дружинник за выход в Пскове, 350 рублей в Великих Луках - региональное УМВД 26.11.2019, 12:513 Псковские коммунисты не будут голосовать за проект бюджета Псковской области-2020 26.11.2019, 12:450 Сергей Быков: Из-за высоких ставок налогов мы можем потерять предпринимателей, которые их платят 26.11.2019, 12:420 Наши дружинники отрабатывают на все 100% - начальник отдела Пограничного управления ФСБ по Псковской области
26.11.2019, 12:362 Псковский драмтеатр присоединился к «черной пятнице» 26.11.2019, 12:320 В закон о транспортном налоге в Псковской области снова предложено внести изменения 26.11.2019, 12:233 Петр Алексеенко: Я бы не сказал, что КПРФ теряет позиции в Псковской области 26.11.2019, 12:150 Налоговую политику в Псковской области хотят оптимизировать за счет ликвидации невостребованных льгот и введения новых
26.11.2019, 12:090 Псковскую молодежь приглашают вступить в ряды народных дружинников 26.11.2019, 12:000 «Гайд-парк»: Лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко 26.11.2019, 11:571 Собрание депутатов Печорского района отправило главу района Дмитрия Сопотова в отставку 26.11.2019, 11:450 Псковских детей приглашают создать виртуальный музей по «Сказке о золотом петушке»
26.11.2019, 11:420 От хип-хопа до рок-н-ролла: концерт «Старые Новые Песни - 2» состоится 12 января 26.11.2019, 11:280 Более 400 человек состоят в рядах добровольных дружин Пограничного управления 26.11.2019, 11:240 Парламентский комитет по бюджету поддержал проект бюджета территориального фонда ФОМС в первом чтении 26.11.2019, 11:220 Руководитель финансового комитета Псковской области ежегодно выплачивает штрафы за нарушение соглашения с Минфином по реструктуризации госдолга
26.11.2019, 11:180 Глава города Пскова Елена Полонская станет гостем прямого эфира на радио «Эхо Москвы в Пскове» 26.11.2019, 11:070 Девять преступлений в этом году были раскрыты с помощью народных дружинников - региональное УМВД 26.11.2019, 11:050 Два новых офиса предоставления госуслуг открылись в Пскове 26.11.2019, 11:021 Группа великолукских преподавателей подозревается в получении взяток на сумму 105 тысяч рублей
26.11.2019, 11:000 О «фишках» Египта 26.11.2019, 10:591 Опубликованы экспертные заключения на строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» 26.11.2019, 10:550 Свыше 5,7 млрд рублей намерена потратить Псковская область по госпрограмме по развитию здравоохранения в следующем году 26.11.2019, 10:521 На народных дружинников мы можем рассчитывать при проведении любых мероприятий - региональное УМВД
26.11.2019, 10:470 Лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко станет гостем программы «Гайд-парк» 26.11.2019, 10:432 Марина Могилевская и Сергей Векслер представят на псковской сцене лирическую комедию «Когда не хочется уходить» 26.11.2019, 10:410 Псковская область рассчитывает получить дополнительные средства по линии сферы ЖКХ в 2020 году 26.11.2019, 10:172 Состояние псковского врача, на которого накануне напали с ножом, стабильно тяжелое
26.11.2019, 10:050 В первом фотокроссе «Четкость» приняли участие свыше 50 человек 26.11.2019, 09:570 Пропавший в районе автовокзала в Великих Луках мужчина найден мертвым 26.11.2019, 09:530 Аварийный режим работы электропроводки стал причиной нескольких пожаров в Псковской области 26.11.2019, 09:430 Банки стали раньше передавать долги заемщиков коллекторам
26.11.2019, 09:420 И.о. главврача стругокрасненской больницы оштрафован за нарушение сроков оплаты товаров при госзакупках 26.11.2019, 09:370 В Ленобласти предложили запретить должникам по алиментам повторно жениться 26.11.2019, 09:270 В Роспотребнадзоре дали советы покупателям перед «черной пятницей» 26.11.2019, 09:270 В Псковском районе определили самую спортивную семью
26.11.2019, 09:132 Что можно посмотреть в Дубае: современные башни и шикарные гостиничные комплексы 26.11.2019, 08:520 Житель Смоленска въехал в припаркованный на обочине в Пустошкинском районе грузовик 26.11.2019, 08:480 Около 15% дизельного топлива в России оказалось поддельным 26.11.2019, 08:441 82-летний водитель ВАЗа врезался в «Рено» в Пскове, пострадали два человека
26.11.2019, 08:390 Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре 26.11.2019, 08:333 С 1 декабря начнут действовать новые правила проведения экскурсий в Псковском Кремле 26.11.2019, 08:260 На месте московского кинотеатра построят центр Оксаны Федоровой 26.11.2019, 08:121 В России до конца года инициируют маркировку животных
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.