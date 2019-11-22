Общество

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ: Безопасное производство «Титан-Полимера» - это трудно для сознания народа

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, председатель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко рассказал от лица коммунистов региона, как они сейчас относятся к строительству «Псковского завода "Титан-Полимер"» в Псковском районе. Коллективной позицией Петр Алексеенко поделился 26 ноября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Наша позиция такая, что мы не против роста экономики и развития производства. Наоборот! Но мы против, чтобы это производство нанесло ущерб здоровью жителей! Вот то, чего мы боимся, - отметил Петр Алексеенко. - Мы уже столкнулись с тем, что на юге области сельское хозяйство подняли за счет производства мяса свиней, но там нарушили экологию - это факт!».

Первый секретарь Псковского обкома напомнил, что при губернаторе создана группа, которая будет реагировать на проблемы, связанные с этим производством свинины.

«Кроме того, мы же хотим развивать культуру. Хотим Печоры сделать псковской Швейцарией, а по дороге, где будет ездить народ, ставим химпредприятие. Также в Печорском районе растят сельскохозяйственную продукцию: морковь, клубнику, картофель. И безопасность производства "Титан-Полимера" - это очень трудно для сознания народа, - добавил Петр Алексеенко. - Ведь из-за того, что этот завод может появиться в такой близости от Пскова, в Борисовичах упали цены на некоторые квартиры. Народ опасается покупать!».

Кроме того, первый секретарь обкома объяснил безынициативность коммунистов 24 ноября на организованном общественным движением «Общероссийский народный фронт» обсуждении проекта строительства «Псковского завода «Титан-Полимер».

«Об этом воскресном мероприятии объявили в субботу. То есть у людей уже были на воскресенье свои планы. Я, например, был в командировке в Себеже. А те, кто присутствовал, может быть, были вообще не в теме. Но наша позиция осталась прежней: мы против размещение химпроизводства около Пскова. К тому же поскольку размещать планируют на территории особой экономической зоны - много дивидендов от этого Псковская область не получит», - заключил Петр Алексеенко.