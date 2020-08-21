Общество

«Газпромбанк» профинасирует строительство псковского завода «Титан-Полимер»

«Газпромбанк» и ООО «Титан-Полимер» подписали соглашение по проекту финансирования строительства в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе завода по производству биаксиально-ориентированной полиэтилентерефталатной пленки (БОПЭТ) и гранул полиэтилентерефталата (ПЭТ).

Объем финансирования в рамках кредитного соглашения составляет более 12,8 млрд рублей сроком на 10 лет, пишет «Интерфакс Северо-Запад». Общая стоимость проекта 16,7 млрд рублей. Он реализуется с привлечением средств Фонда развития промышленности. Проект реализуется на принципах проектного финансирования и предполагает предоставление кредитных средств под гарантию будущих денежных потоков.

Мощность завода - до 72 тыс. тонн БОПЭТ в год и до 210 тыс. тонн ПЭТ в год.