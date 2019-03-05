Экономика

Об экологической безопасности завода, технологии производства и общественных слушаниях рассказали представители «Титан-Полимера»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гости студии - Герман Петрушко и технический консультант «Титан-Полимер», кандидат технических наук, эксперт в области полимеров Виктор Керницкий. Ведущий Алексей Овчинников обсудил с гостями проблемные вопросы строительства и деятельности завода «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ «Моглино», экологическую безопасность производства и общественные слушания, которые планируются провести в ближайшее время.

Алексей Овчинников: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Эхо Москвы в Пскове» и это программа «Гайд-парк», в которой мы говорим на самые разные темы. Без купюр и цензуры, разумеется. В студии Алексей Овчинников, а мои сегодняшние гости - генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко и технический консультант «Титан-Полимер», кандидат технических наук, эксперт в области полимеров Виктор Керницкий, который с 2013 по 2017 годы являлся президентом ассоциации производителей полиэтилентерефталата, и он же автор двух книг, посвященным полимерам.

Герман Львович, Виктор Иосифович, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Как вы понимаете вопросов к вам накопилось не мало. Прошло сравнительно немного времени с момента анонса строительства завода «Титан-Полимер», и вы уже знаете, что он успел обрасти скептическими высказываниями, опасениями, может быть, даже и мифами (тогда мы сегодня попытаемся их развеять), а, возможно, и какими-то справедливыми замечаниями.

Давайте начнем с главного вопроса: есть сомнения и опасения насчет того, что завод будет опасным с точки зрения экологии, что он нанесет непоправимый ущерб экологической ситуации в нашем регионе, ну или, как минимум, негативно повлияет на наш город. Все мы знаем, что особая экономическая зона, где запланировано строительство этого завода, находится буквально в 8 километрах от городской черты, поэтому опасения горожан объяснимы. Возникает и такой вопрос: почему до сих пор псковичам не представили полную картину - документы, какие-то экологические меморандумы о том, что из себя будет представлять это предприятие именно с экологической точки зрения. Может быть вы сейчас нам постараетесь объяснить насколько, на самом деле, опасен или безопасен этот завод?

Герман Петрушко: Добрый день, псковичи.

Виктор Керницкий: Добрый день.

Герман Петрушко: Завод сточки зрения экологической безопасности абсолютно безопасен. В своем составе он не имеет никаких элементов, которые могли бы нанести вред экологии и жителям города Пскова. Что из себя представляет завод? Это получение гранул полиэтилентерефталата, и затем из этих гранул мы производим пленку. Это абсолютно чистое производство, в котором соединены все самые передовые научно-технические решения, с многоступенчатой системой контроля. В этом смысле псковичам абсолютно не о чем беспокоиться. Сегодня мы заходим в город Псков подготовленные. Нужно было время, чтобы сформировать раздел об охране природы, его осмыслить и понять, насколько мы и наши идеи соответствуют экологической безопасности. Поэтому сегодня мы разработали оценку воздействия на окружающую среду, представили его и вчера вручили общественности.

Алексей Овчинников: Что подразумевается под общественностью?

Герман Петрушко: Мы дали определенные разделы документов общественной палате, а также передали их в администрацию, с которой подписали экологическое соглашение.

Алексей Овчинников: А когда широкий круг жителей Псковского региона сможет посмотреть на какие-то документы?

Герман Петрушко: Мы сейчас готовим это мероприятие, когда мы покажем уже общественности результаты этого всего.

Алексей Овчинников: Я надеюсь, вы понимаете, что дорога ложка к обеду. Именно некий информационный вакуум создает поле для различных, может быть даже и, мифов, каких-то опасений, тревог в связи с этим строительством.

Герман Петрушко: Это безусловно. Мы это прекрасно понимаем, но согласитесь, чтобы развеять опасения псковичей им нужно дать объективную информацию. Ее можно дать и на картинках, на рисунках, но хотелось бы это все подтвердить научными разработками, которые есть, сантехническими нормами, всеми выкладками, которые присутствуют на сегодняшний день в разделе охраны окружающей среды.

Алексей Овчинников: Давайте разберем опасения по порядку. Одно из них, которое высказывают скептики, по поводу этого проекта - это запах. Будет ли он? На каком расстоянии запах будет ощущаться или может его вообще не будет, расскажете?

Виктор Керницкий: Если позволите, как человек, который вел практически все полиэфирные проекты и заводы по полиэтилентерефталату в России и принимал в них участие (на первом я был директором), хочу сказать, что запаха даже на самом заводе не ощущается, и завод этот интересен тем, что у него нет трубы. То есть, единственная труба, которая есть на площадке - это труба котельной. Это обычная газовая котельная и от нее есть выбросы, как от обычной котельной. То есть это окись углерода, двуокись углерода, но не более того. И этой котельной обогреваются реакторы, в которых производится полиэтилентерефталат, а другой трубы на заводе нет.

Если бы на самом заводе была вредность, там же работает персонал, тогда бы появилась труба. В кубической зависимости от расстояния от этой трубы падал бы концентрат вредных веществ, но трубы у нас нет вообще, потому что у нас рассеивать нечего. Такой же завод есть в Калининграде, в Твери, на котором я был директором. Поэтому о запахе говорить не приходится.

Тверской завод, например, расположен в черте города. Он принадлежит «Сибуру» и называется «Сибур Пэт». Он имеет сертификат лучшего экологического предприятия города Твери. Когда вы въезжаете со стороны Москвы в город Тверь (это 156-й километр), потом вы едите в город 8 километров. На восьмом километре появляется «Сибур Пэт». Насколько оно чистое? Рядом находится огромный супермаркет «Лента», «Макдональдс», торговый центр с двумя кинозалами, магазинами, а в 700 метрах находится администрация Московского района города Твери. Вот это говорит о чистоте завода - не научно, а с практической точки зрения.

Алексей Овчинников: Если у него нет трубы, то куда деваются производственные отходы?

Виктор Керницкий: Вы знаете, у него технология такая, что там есть только два вида сырья. Одно сырье - это терефталевая кислота, но кислота не в привычном понимании - это порошок. Также как лимонная кислота - женщины знают, когда чистят руки от вишни, например. Эти два компонента смешиваются в одном так называемом пастосмесителе. Получается вязкий продукт, похожий на зубную пасту по вязкости. Дальше он последовательно проходит четыре реактора, где все время заглубляется вакуум. Вакуум становится все глубже и глубже. И главная опасность не в том, что из реактора что-то появится, а в том, что в реактор через уплотнение, через мешалку может попасть воздух, тогда окислится этот полимер. Вот такая это технология, закрытая абсолютно. И если в процессе производства есть, так называемые, воздушки, где продувают реактор, то все эти воздушки соединены в одну трубу и заведены на газовую котельную, на горелку, потому что газ сам по себе не горит, он смешивается с воздухом и тогда в этот газ подмешивается то, что может из реакторов выходить. Процесс очень интересный.

Почему наш продукт называют самым экономичным в мире? Вы его прекрасно знаете - это лавсан, полиэстор, вы в нем одеты все, и бутылки - это тот же самый полиэстер, просто разная длина молекулярной цепочки, немножко разные свойства. Химики научились делать их более гибким, более жесткими, так сказать, это такой универсальный полимер. Так вот, этот полимер, его просто формуют потом в горячую воду, получаются гранулы, и эти гранулы являются сырьем для пленок. Вот такой это чистый завод по производству полиэтилентерефталата.

Алексей Овчинников: Если это такие чистые заводы, то почему у них есть классы опасности первый, второй?

Виктор Керницкий: У заводов про производству полиэтилентерефталата второй класс опасности. Как определяется класс опасности? По совокупности самых различных факторов, включая даже шум. Если завод шумит, то он может быть отнесен к первой категории, если, например, молоты грохочут. Этот завод относится ко второму классу опасности, потому что на площадке возможно присутствие большого количества сырья. И во вторых, в день на территорию этого завода заезжает примерно 60 грузовиков. Никому не понравится, если в двухстах метрах от его дома будут каждый день приезжать фуры, забирать этот продукт, привозить его и так далее. Поэтому и зона 500 метров у этого производства.

Алексей Овчинников: Скептики, как раз, высказывали претензии по поводу хранения. Да сам конечный продукт абсолютно безвреден, мы знаем, что он инертен, в этом, наверное, его плюс и в этом же его минус, потому что мы все понимаем, что он плохо «переваривается природой», но это вопрос, наверное, отдельный. Но вот конкретно к сырью есть вопросы, ведь если оно, хотя бы теоретически, опасно, то получается, что (цитирую скептиков) мы получаем «мину замедленного действия, которая может рвануть в любой момент». Как будет выстраиваться деятельность завода с точки зрения безопасности, чтобы не рвануло? К сожалению, мы все знаем и противники этого проекта ссылаются на то, что были уже случаи когда у ГК «Титан» не срасталось что-то с безопасностью и заводы горели, например.

Виктор Керницкий: У ГК «Титан» это первый завод. Самый западный завод, который я видел - это Барселона, а самый восточный город Шанхай. Насчет пожаров, я не слышал, чтоб горел полиэфирный завод или его сырье. Разлив этиленгликоля возможен, но по нашим нормам положено, чтоб эти этиленгликолевые емкости стояли в бетонных чашах. То есть если где-то будет трещина или утечка, то в природу это не попадает, это остается в этом бетоне, после чего убирается и фильтруется.

Герман Петрушко: Все-таки Омский каучуковый завод, который горел - это большая химия, большое производство. Там были легковоспламеняющиеся жидкости и газы.

Алексей Овчинников: То есть здесь и сырье будет безопасным?

Герман Петрушко: Абсолютно! Здесь совершенно другого уровня завод, это так называемые «чистые технологии». Чистые технологии получения полиэтилентерефталата и чистые технологии получения пленок. Я уже говорил, что первый этап - это получение пленок. Полимер будет покупаться на первом этапе. Внутри, по обслуживаю, настолько все серьезно, что люди будут ходить в халатах, в специальных шапочках, тапочках. Не потому, что мы боимся, что заразим человека, а чтобы человек не заразил пленку. Потому что эта пленка потом уходит в контакт с медицинскими изделиями, в контакт с пищевыми производствами. То есть она дальше перерабатывается в различные виды, которые не допускают каких-то коррозии, образований, трещин. Это производство очень высокой чистоты, поэтому мы здесь даже держим специальный микроклимат, и это все спроектировано. Нужно, чтобы и люди чувствовали себя комфортно, работая на этом производстве, и чтобы мы могли получить пленку высочайшего уровня, которую мы могли бы потом продавать, как за рубеж в страны Европы, Америки даже, так и в России.

Что касается гранул, то здесь предусмотрена очень серьезная многоступенчатая защита. Нужно понимать, что мы живем в XXI веке и технологии сегодня шагнули очень и очень далеко вперед. По уровню технической оснащенности завод, который мы предлагаем на территории Псковской области, не имеет себе равных в мире. Вот это мы должны понять: что мы пришли сюда всерьез и надолго, и мы хотим вместе развивать эту отрасль. На ее основе развиваются другие отрасли. Поэтому мы не можем предложить жителям Псковской области какую-то ущербную технологию.

Алексей Овчинников: Есть еще одно опасение связано с тем, что вы заходите и первой очередью открываете пленку, потом производите гранулы, а потом внезапно вы решите развиваться и откроете здесь, например, кремневый завод. Что вы можете сказать в ответ на эти опасения?

Герман Петрушко: Вы знаете, у Псковской области нет шанса для открытия кремниевого завода, потому что для этого нужны определенные виды сырья, месторождения, определенные условия. Тут это просто невозможно.

Алексей Овчинников: То есть вы сейчас можете гарантировать в прямом эфире, что проект остановится на пленке и гранулах полиэтилентерефталата и ничего более?

Герман Петрушко: Проект остановится на полиэтилентерефталатовых гранулах, на пленке и ничего другого. Возможна только более глубокая переработка, ну, к примеру, кто-то захочет делать фары для автомобиля, может, кто-то захочет делать лампочки, то есть это переработка общехозяйственного назначения. Может быть, кто-то солнечные батареи захочет делать, а потому запускать это в космос.

Алексей Овчинников: А что получит Псковская область от вашего проекта? Ведь мы все понимаем, что на 10 лет вы получите определенные налоговые льготы, а где же «выхлоп» для нашего региона?

Герман Петрушко: Регион с самого начала нашего захода получит определенные преференции. Мы будем строить завод, будут участвовать ваши строительные организации, в том числе.

Алексей Овчинников: Если они окажутся готовы к этому...

Герман Петрушко: Я думаю, что они окажутся готовы, здесь нет ничего такого, что не позволит их квалификации, например, прокладывать трубы, кабели, какую-то энергетическую систему, металлоконструкции, бетонные работы. Стройка - это везде одинаковый процесс. Также будут задействованы все логистические центры Псковского региона, имеется ввиду и автомобильный транспорт, который будет подвозить, увозить. Медицинские центры будут задействованы, потому что все люди, которые будут работать у нас, будут проходить обязательное медицинское освидетельствование, ведь «Титан» очень серьезно относится к здоровью своих людей. Будут работать поликлиники, мы будем с ними заключать договор на обслуживание наших людей.

Уже на первом этапе получения пленки нам нужны будут такие вещи как деревянные поддоны - ни много ни мало 70 тысяч в год. Нам нужны будут втулки, на которые наматывается пленка. И мы готовы заключать эти контракты с псковскими организациями. Нам нужна будет оберточная пленка, бумага, всевозможные прокладки, скреповые изделия. Что-то отдадим на аутсорсинг. С самого начала вокруг завода будет кипеть деятельность, которая обеспечит смежные предприятия.

Алексей Овчинников: То, что мы называем мультипликативным эффектом. Только знаете, что меня смутило в этом самом эффекте? Одна из цифр, которая прозвучала - это то, что вам потребуется 13 тысяч фур в год, большегрузов. Меня пугают такие цифры.

Герман Петрушко: 13 тысяч, наверное, имеется ввиду, когда завод заработает в полную мощность, это и то, если не будет железной дороги.

Алексей Овчинников: Вы видели наши дороги? И 13 тысяч большегрузов?

Герман Петрушко: Это как раз тот самый резерв, который находится в недрах Псковской области. Ведь сегодня дорога - это бизнес-единица. Не просто дорога, но еще и все сопутствующее - магазины, места отдыха водителей, ремонтные мастерские. Я не думаю, что для Псковской области это будет во вред, скорее наоборот, потому что это толчок для малого бизнеса. У нас на заводе, например, будет роба у сотрудников, мы же будем их одевать по нашим нормам, следовательно мы будем нанимать химчистки, которые будут нам стирать. Это как раз таки дорога в малый бизнес.

Алексей Овчинников: Ваш проект, не сомневаюсь, что просчитан, все-таки это огромные деньги, вряд ли бы за него брались без какого-то серьезного расчета, но тем не менее скептики задают вопрос: у нас и так в стране производится достаточно полиэтилентерефталата, да и в мире. Нужны ли такие мощности дополнительно?

Герман Петрушко: Давайте внесем ясность. В стране есть заводы, которые делают полиэтилентерефталат...

Алексей Овчинников: Четыре завода, если не ошибаюсь.

Герман Петрушко: ...Ровно четыре. Но все заводы, которые существуют, направлены на выпуск определенного вида полимера. Они не могут сделать пленочный полимер, не могут сделать полимер текстильного направления или спецполимер для каких-то специальных вещей. То есть заводы, которые существуют, ограничены в своем марочном ассортименте, они заточены только на пищевой бутылочный полимер. Даже в технологическом плане им очень сложно перейти на полимер, который нужен нам, потому что часть оборудования вообще придется поменять, а у другой части изменить режим работы. Эти заводы будут терпеть огромные убытки, поэтому это невозможно. Есть заводы, которые делают полимер для бутылок, а мы - единственные в России, которые будут делать полимер для производства пленок, нити, волокон и другого высокого ассортимента.

Алексей Овчинников: У нас остается не так много времени, хочется спросить вас про общественные слушания, которые пообещал организовать инвестор по вашему проекту. В каком формате это будет происходить, кто будет приглашаться? Все жители, которые выскажут такое желание? Будут ли их желания учитываться, и что произойдет, если они скажут: а мы не хотим! Если скажут на слушаниях свое твердое нет?

Герман Петрушко: Мы проведем слушания максимально открыто. Нужно понимать, что группа компаний «Титан» - это максимально открытая компания. Всю информацию, которая касается этого проекта, мы безусловно отдадим на общественное обсуждение. Безусловно, мы думаем, что люди услышат нас и поймут, что мы не зло для Псковской области, а наоборот. У нас есть определенные планы: и создание мощного научно-технического центра, и открытие специального факультета, и сопровождение наших студентов. «Титан» в Омске - это большая преемственность поколений: от школы до института, а потом и рабочие места уже на самой площадке. Слушания пройдут максимально открыто.

Алексей Овчинников: Когда?

Герман Петрушко: Я думаю, что мы дополнительно сообщим, мы сейчас готовимся к этому. Все замечания будут учтены и все опасения жителей, и общественности, и экологов тоже будут учтены. И если что-то нужно будет исправить, то будем исправлять.

Алексей Овчинников: Спасибо большое. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Заканчиваем на оптимистичной ноте, и я надеюсь, что все действительно будет учтено, и вы максимально открыто предоставите всю информацию по проекту, и это хорошая логическая точка нашего эфира. Спасибо. И до свидания. Это был «Гайд-парк».

Герман Петрушко: Спасибо.