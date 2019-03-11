Экономика

Михаил Сутягинский предложил заменить вредный этанол в Псковской области на изопропиловый спирт

Председатель Совета директоров АО «ГК «Титан», ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Михаил Сутягинский рассказал на пресс-конференции об экологических аспектах псковского завода «Титан-Полимер», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, на предприятии не будет ни жидких, ни твердых захоронений отходов. «С тонны сырья получается тонна продукции. Кроме того, будет применяться так называемый рециклинг - возврат отходов в производственный процесс», - добавил он.

Михаил Сутягинский заверил, что псковский завод «Титан-Полимер» также характеризует отсутствие вредных выбросов, меняющих существующий фон, а очистка сточных вод будет производиться на промышленных очистных сооружениях.

Он также сообщил, что в рамках своих экологических изысканий ГК «Титан» может предложить Псковской области заменить вредный этанол на более безопасный изопропиловый спирт (изопропанол). «Так как вы демонстрируете волю к экологии, думаю, этот проект будет принят на ура», - отметил председатель Совета директоров АО «ГК «Титан».

Кроме того, Михаил Сутягинский в своем выступлении отметил, что, по его мнению, Псковская область обладает большим промышленным потенциалом.