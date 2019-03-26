Экономика

Строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» не противоречит концепции ее развития - Нинель Салагаева

Строительство завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны «Моглино» не противоречит концепции развития псковской ОЭЗ, поскольку химическое производство относится к промышленно-производственному типу. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на очередной 31-й сессии Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва сообщила вице-губернатор региона Нинель Салагаева в рамках парламентского часа, посвященного строительству производственных мощностей ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ ППТ «Моглино».

Она напомнила, что проект будет реализовываться в два этапа: первый - производство БОПЭТ пленки - подразумевает 4 класс опасности со стометровой санитарно-защитной зоной, второй - производство ПЭТФ-гранул - 2 класс опасности и 500 метров санитарно-защитной зоны.

«На данный момент инвестор ведет разработку проектной документации. Только после того, как проект пройдет все экспертизы и экспертные заключения, инвестор получит право приступить к строительству. С резидентом заключено экологическое соглашение, согласно которому инвестор обязуется пройти государственную и экологическую экспертизу», - заявила Нинель Салагаева.

Она отметила, что в регионе уже работают предприятия второго и первого класса опасности, такие как Великолукский мясокомбинат, совхоз «Шелонский», Псковская птицефабрика, завод по производству цемента и извести и многие другие. Кроме того, она привела примеры аналогичных производств по выпуску ПЭТФ-гранул в России и других странах, которые размещаются, в том числе, в непосредственной близости от жилых массивов.

Депутат Ульяна Михайлова поинтересовалась, как сделан прогноз по уплате налогов у данного предприятия. «Известно, что инвестор использует большое количество заемных средств, когда и какой тогда возможен экономический эффект для регионального бюджета?» - спросила она.

Нинель Салагаева ответила, что предприятие «Титан-Полимер» уже с 2020 года начнет получать бухгалтерскую прибыль, а в 2025 году инвестор начнет уплачивать первые налоги в областной бюджет.

В ходе обсуждения прозвучала мысль, что концепция развития ОЭЗ «Моглино» поменялась в связи со строительством химзавода, ведь изначально позиционировалось, что это площадка промышленного-производственного типа, а теперь здесь намерены построить химкомбинат.

Нинель Салагаева ответила, что химическое производство относится к промышленного-производственного типа. «Не вижу здесь никакого противоречия», - заключила она.

Кроме того, вице-губернатор подчеркнула, что ни один из резидентов ОЭЗ «Моглино», узнав о строительстве завода «Титан-Полимер», не отказался от реализации своих проектов.