Экономика

Основную ставку завод «Титан-Полимер» намерен сделать на рабочую силу Псковской области

Основную ставку завод «Титан-Полимер» намерен сделать на рабочую силу Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, об этом в рамках парламентского часа перед сессией Псковского областного Собрания сообщил гендиректор ООО «Псковский завод Титан-Полимер» Герман Петрушко, отвечая на вопрос депутата Ульяны Михайловой о привлечении к производству иностранной рабочей силы.

«Привоз иностранных специалистов не планируется, да это и не нужно. На первом этапе предполагается, что на 80% у нас будут работать именно псковичи, потому что мы все равно должны обеспечить предприятие квалифицированными людьми, которые могли бы обучить остальных производственному циклу. Поэтому в основном ставка будет сделана на рабочую силу Псковской области - на операторов, лаборантов, электриков, айтишников и так далее», - пояснил Герман Петрушко.

Также он рассказал о планах завода сотрудничать с ПсковГУ в сфере подготовки будущих кадров для работы на предприятии, чтобы они со студенческой скамьи постигали азы работы на заводе. «Рассчитываем, что именно молодежь станет тем локомотивом, которому мы будем передавать свои знания и который будет развивать производство», - резюмировал Герман Петрушко.