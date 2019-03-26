Экономика

Первая очередь завода «Титан-Полимер» будет работать вообще без отходов - Герман Петрушко

Первая очередь псковского завода «Титан-Полимер» по производству БОПЭТ-пленки вообще не будет производить никаких отходов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил гендиректор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко в рамках парламентского часа, посвященного строительству предприятия по производству ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-пленки на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино».

Отвечая на вопрос депутата Бориса Полозова, Герман Петрушко заверил, что ни газообразных, ни жидких, ни твердых отходов при производстве БОПЭТ-пленки не будет образовываться. «Отходов у этого производства нет. Это система непрерывного потока. Вспомогательное оборудование - холодильные установки и установки нагрева, это все замкнутые циклы. Сбросов промышленной воды у такого предприятия нет», - добавил он.

«Пленки - это не отходы, это материал, которые мы перерабатываем на наших же линиях немецкого производства, то есть все обрезки, брак дробятся и возвращаются обратно в процесс. Для производства ПЭТФ-гранул будут использоваться очистные сооружения для технической воды со следами этиленгликоля. Определенный состав бактерий, так называемый ил, будут перерабатывать эти остатки. Это биологическая очистка», - рассказал депутатам Герман Петрушко.

Что касается сырья, то, по его словам, на первом этапе потребует покупка гранул, около 35 тыс. тонн в год.

Герман Петрушко также напомнил, что с заводом смогут работать многие псковские предприятия. «Это достаточно большой список: втулки, поддоны, упаковочные материалы, клининговые и транспортные услуги, сфера общепита, текстильные предприятия для обеспечения нашего предприятия спецодеждой», - перечислил он.