Экономика

Главе Минпромторга представили проекты развития ОЭЗ «Моглино»

Проекты развития особой экономической зоны «Моглино» были представлены министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Руководитель Минпромторга вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым посетил особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Моглино» в пятницу, 18 октября, в рамках рабочей поездки в Псковскую область, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Вице-губернатор Нинель Салагаева рассказала главе Минпромторга о площадке, резидентах действующих и потенциальных, а также планах по ее расширению и созданию «Моглино-2» и «Моглино-3». «Моглино-3» планируется создать в Дедовичском районе на площади около 300 гектаров вокруг Псковской ГРЭС.

«Станция является районообразующим предприятием, обеспечивает теплом весь муниципалитет, и выступает резервным источником энергии. Но у собственника есть намерения ее закрыть из-за нерентабельности, так как невозможно загрузить мощности до требуемых значений. За счет размещения предприятий вокруг Псковской ГРЭС, эту задачу сможем успешно решить», - отметил Михаил Ведерников.

«Давайте рассмотрим этот вопрос. Если ГРЭС закроют из-за нерентабельности, то мы потеряем и тепло для района, и потенциал для развития. Есть готовый источник электроэнергии, необходимо продумать какие предприятия можно здесь разместить, чтобы обеспечить необходимое энергопотребление, - отметил Денис Мантуров. - Нужно оптимизировать ресурсы, у меня есть идеи, как это сделать».

Денис Мантуров и Михаил Ведерников также посетили предприятие по производству лакокрасочной продукции «Нор-Маали» - одного из первых резидентов особой экономической зоны «Моглино». Оно начало работать в ноябре 2017 года, общий объем инвестиций составил более 450 млн рублей. Здесь выпускают лакокрасочные покрытия для строительной, нефтегазовой, машиностроительной и судостроительной промышленности. Рынок сбыта продукции - Финляндия, Россия, страны Балтии и Восточной Европы. По итогам осмотра Денис Мантуров предложил рассмотреть варианты дополнительной поддержки предприятия для стимулирования и развития производства, а также проработать вопросы сотрудничества компании с ведущими учебными заведениями, в том числе Российским химико-техническим университетом имени Д.И.Менделеева.

Напомним, особая экономическая зона «Моглино» - территория для реализации инвестиционных проектов, наделенная специальным юридическим статусом, который дает инвесторам ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а также гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре. Она создана в соответствии с постановлением № 729 правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 года на территории Псковского района Псковской области.