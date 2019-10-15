Экономика

Михаил Ведерников рассказал, как будут потрачены выделенные на социально-экономическое развитие Псковской области 10 млрд рублей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как будут потрачены выделенные на развитие социально-экономического положения Псковской области 10 млрд рублей в рамках индивидуальной программы, которую еще предстоит согласовать в правительстве РФ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, речь об этом шла на совещании по проекту программы с участием министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

Михаил Ведерников поблагодарил министра за согласие стать куратором региона и конструктивную и заинтересованную работу над индивидуальной программой социально-экономического развития Псковской области. «Вы приехали с важной и благородной миссией - раскрыть потенциал Псковской области», - добавил он.

Глава региона напомнил, что в процессе разработки индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области эксперты пришли к выводу, что необходимо 280 млрд рублей, чтобы принять меры, которые гарантированно сдвинут с мертвой точки стагнирующие процессы.

Михаил Ведерников отметил, что правительство на сегодняшний день выделяет 10 млрд рублей по программе, поэтому необходимо тщательно выбирать точки развития и искать альтернативные пути финансирования.

Что касается выделяемых 10 млрд рублей, то здесь глава региона обозначил основные направления по освоению этих средств.

«Необходимо решить вопрос территориального планирования, кадастрирования, определения границ и разработку генпланов. Уже в следующем году это увеличит поступления на 57 млн рублей и ежегодно эта сумма будет прирастать. Второе направление - расширение особой экономической зоны "Моглино". На это потребуется 4,5 млрд рублей, то есть практически половина средств программы. Однако это позволит подтянуть проекты общей стоимостью около 30 млрд рублей», - рассказал он.

Третьим направлением Михаил Ведерников назвал увеличение финансовой поддержки для сельхозпредприятий по субсидированию - 1,9 млрд рублей на покупку племенного скота и оборудования. Четвертым - помощь ГППО «Псковпассажиравтотранс».

«Мы сегодня были на этом предприятии, которое обслуживает большую часть области и выполняет серьезную социальную функцию. Необходимо обновление автопарка и модернизация существующего транспорта. Средний возраст автобусов достигает 14 лет», - добавил он.

Также Михаил Ведерников отметил, что необходимо заложить средства для возведения жилья для медиков, педагогов и других востребованных профессий. «Привлекать новые кадры - задача непростая, но при отсутствии нового жилья - она просто невыполнима. Сегодня порядка 7 тысяч человек уезжает из Псковской области ежегодно, это более 1% в год», - пояснил он.

Оставшиеся средства - пусть и небольшие - будут направлены на такие проекты, как решение вопроса транспортной доступности Талабских островов, первичный ремонт причалов в Пскове и на Талабских островах, в идеале - покупка баржи и катеров.

«Возможно, необходимо ввести экологический и туристический сбор для людей, не проживающих в Псковской области и посещающих Талабские острова. Эти средства помогут автономно их содержать без дополнительной финансовой нагрузки», - заявил губернатор. Он уточнил, что речь идет об ожидаемых суммах в 3-4 млн рублей ежегодно.