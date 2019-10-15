Экономика

Денис Мантуров: Необходимо заставить работать все потенциальные ресурсы Псковской области

В министерстве промышленности и торговли РФ призвали задействовать все потенциальные ресурсы Псковской области. «Мы видим у вас еще не задействованные резервы», - заявил глава Минпрома Денис Мантуров сегодня, 18 октября, на совещании по проекту индивидуальной программы социально-экономического развития региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Министр напомнил, что не позднее 8 ноября этот документ нужно внести в правительство РФ. «После совещания у главы правительства Дмитрия Медведева на прошлой неделе были предварительно обозначены финансовые параметры - получилось примерно по 10 млрд рублей тем регионам, которые определены Минэком как не соответствующие среднероссийским параметрам», - сообщил министр.

Денис Мантуров подчеркнул, что стратегия затрагивает сферы ведения сразу нескольких министерств - развитие промышленной, туристической, транспортной инфраструктуры. «Мы совместно должны выработать консолидированную позицию», - пояснил он.

Министр также отметил, что в Фонде развития промышленности РФ одобрение получили всего две заявки от предприятий Псковской области, при этом ни одна из них еще не получила финансирования. Он призвал бизнес и власти активизироваться в этом направлении.

Кроме того, Денис Мантуров обозначил, что необходимо снижать нагрузку на бизнес грамотной тарифной политикой и контрольно-надзорный гнет. Все это, по его словам, позволит улучшить не только условия для предпринимательской деятельности, но и инвестиционный климат.