Экономика

Минпромторг РФ продолжит поддержку электротехнического кластера Псковской области

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что министерство продолжит поддержку промышленного электротехнического кластера Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом Денис Мантуров сообщил 18 октября, когда во время первого официального визита в Псковскую область ознакомился с выставочной экспозицией, посвященной промышленным предприятиям региона.

Министр промышленности и торговли отметил, что работа с кластерами будет продолжена, когда общался с гендиректором ЗАО «Завод электротехнического оборудования» Денисом Мунштуковым о перспективах завода.

Кроме того, Денис Мантуров уточнил, что субсидии будут предоставляться по постановлению №1119.

По данным официального сайта Минпромторг РФ, постановление №1119 обуславливает получение субсидий для реализации проектов создания индустриальных парков и технопарков.

Напомним, великолукский «Завод электротехнического оборудования» является опорным предприятием промышленного электротехнического кластера Псковской области. В кластер входят 19 промышленных предприятий, на которых работает около 5 тысяч жителей. Ежегодный объем выпускаемой продукции оценивается в 16 миллиардов рублей.