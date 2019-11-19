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Экономика

Завод «Титан-Полимер» получил разрешение на строительство производства БОПЭТ-пленок

22.11.2019 10:25|ПсковКомментариев: 11

В соответствии с установленной законодательством процедурой ООО «Титан-Полимер» получило разрешение на строительство объектов в рамках создания производства БОПЭТ-пленок (I этап). Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, документ выдала администрация Псковского района.

Сейчас на площадке будущего завода по производству БОПЭТ-пленок идет подготовка к строительно-монтажным работам. В частности, устанавливают блочное здание для размещения проектной группы и ограждения участка. Также проводится тендер для выбора подрядной организации, которая будет выполнять работы нулевого цикла - установку и заливку фундамента.

Перед получением разрешения в рамках реализации первого этапа проектная документация завода «Титан-Полимер» получила положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Псковской области».

Генеральным проектировщиком является проектный химико-технологический институт «Полихимсервис», одна из крупнейших профильных организаций России, занимающаяся комплексным проектированием нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических и химических предприятий.

Теги: #Моглино #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 11Версия для печати
 

 
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