Завод «Титан-Полимер» получил разрешение на строительство производства БОПЭТ-пленок

В соответствии с установленной законодательством процедурой ООО «Титан-Полимер» получило разрешение на строительство объектов в рамках создания производства БОПЭТ-пленок (I этап). Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, документ выдала администрация Псковского района.
Сейчас на площадке будущего завода по производству БОПЭТ-пленок идет подготовка к строительно-монтажным работам. В частности, устанавливают блочное здание для размещения проектной группы и ограждения участка. Также проводится тендер для выбора подрядной организации, которая будет выполнять работы нулевого цикла - установку и заливку фундамента.
Перед получением разрешения в рамках реализации первого этапа проектная документация завода «Титан-Полимер» получила положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Псковской области».
Генеральным проектировщиком является проектный химико-технологический институт «Полихимсервис», одна из крупнейших профильных организаций России, занимающаяся комплексным проектированием нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических и химических предприятий.