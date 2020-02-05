Экономика

В Псковской области объявлен отбор кандидатов на замещение должности бизнес-омбудсмена

В Псковской области объявлен отбор кандидатов на замещение должности уполномоченного по защите прав предпринимателей. Соответствующее распоряжение, подписанное главой региона, опубликовано сегодня, 25 февраля, на областном сайте нормативных правовых актов.

Сегодня же подписан указ губернатора области о внесении изменений в порядок отбора кандидатов на должность бизнес-омбудсмена. В частности, добавлена необходимость учета мнение предпринимательского сообщества региона. Для этого комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области в течение трех рабочих дней со дня завершения срока представления заявлений и документов для участия в отборе кандидатов на должность уполномоченного обеспечивает организацию публичного обсуждения кандидатов - в форме расширенного заседания общественного совета при комитете с участием предпринимателей.

В рамках публичного обсуждения каждый кандидат выступит с докладом о программе своих действий в случае назначения его на должность уполномоченного. Участники публичного обсуждения вправе свободно высказывать свое мнение и задавать вопросы кандидатам.

Кандидат на должность бизнес-омбудсмена получит одобрение, только если за него проголосовало более половины членов общественного совета и более половины представителей предпринимательского сообщества Псковской области, принимавших участие в публичном обсуждении.

Добавим, что в состав комиссии по проведению отбора кандидатов на замещение должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области под председательством вице-губернатора региона Нинель Салагевой включены: руководитель аппарата администрации области, заместитель председателя комиссии Сергей Дмитриев, председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике, секретарь комиссии Андрей Михеев, первый заместитель руководителя аппарата администрации области, начальник правового управления Наталья Волкова, президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов, заместитель директора ООО «Гранд Консалт», исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Владимир Быстров, депутат Псковского областного Собрания депутатов, исполнительный директор Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области Андрей Корнев, председатель Совета регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников.

Отбор проводится по истечении 10 дней со дня публикации настоящего распоряжения по адресу: Псков, ул. Некрасова, 23.

Смотрите также Аркадий Мурылев стал уполномоченным по защите прав предпринимателей в Псковской области

Напомним, в апреле 2015 года на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области был назначен депутат Псковского областного Собрания из фракции КПРФ Аркадий Мурылев. Его кандидатура была согласована с федеральным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым и поддержана им.

Пост регионального бизнес-омбудсмена стал вакантным после того, как предыдущий уполномоченный по защите прав предпринимателей Петр Слепченко досрочно ушел в отставку по собственному желанию.