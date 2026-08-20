 
Экономика

Средняя урожайность по всем культурам в этом году на хорошем уровне — Наталья Федорова

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Уборка картофеля и озимой пшеницы уже начались, также как и заготовки силоса и сенажа. Урожайность в этом году хорошая, рассказала глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Наталья Федорова отметила, что в сфере сельского хозяйства ее радуют промежуточные и итоговые цифры: где-то проценты, где-то тонны. «Псковский округ экономически всегда был аграрным. И для нас это самый важный вопрос. Это в том числе обеспечение продовольственной безопасности. Поэтому мы внимательно и пристально следим за работой каждого хозяйства. И уникальной особенностью этого года является то, что многие работы непривычно идут в параллели. Это слаженная работа и опытных руководителей, и опытных агрономов, и инженеров, и коллективов».

Гибкий и адаптивный подход к работе сейчас используется везде, и у аграриев он тоже применяется в полной мере, продолжила гостья студии. По ее слом, сельхозтоваропроизводители составляют планы на неделю, используют гибкий график.

«Что касается сенажа, то цифра хорошая: 78% уже заготовлено, и в этом году "милость погоды" есть. Крупный рогатый скот не останется без корма. По составу корм хороший и качественный, поэтому здесь все хорошо», - заметила глава муниципалитета.

Также начали заготовку силоса и уборку озимой пшеницы и картофеля.

«Средняя урожайность по всем культурам в этом году на хорошем уровне. Все-таки поймали погоду, и не было настолько вымокших участков полей, как в прошлом году. Поэтому показатели хорошие», — объяснила гостья студии.

Наталья Федорова анонсировала проведение 26-й для Псковского округа осенней сельскохозяйственной ярмарки, которая состоится 26 сентября на площадке ТРЦ «ФЬОРД плаза».

«Оргкомитет уже активно готовится к принятию заявок на участие в ярмарке. Мы приглашаем всех желающих принять участие. Приходите за покупками», — призвала Наталья Федорова.
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Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

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