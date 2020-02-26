Экономика

Более 40 миллиардов рублей поступило от псковских налогоплательщиков в бюджет и внебюджетные фонды

26 февраля в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области состоялось заседание коллегии об итогах работы налоговых органов Псковской области за 2019 год и основных задачах на 2020 год под председательством руководителя управления Анны Кутузовой, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Открывая заседание коллегии, заместитель руководителя управления Алексей Павлов озвучил основные показатели работы по важнейшим направлениям. Он отметил, что стабильное обеспечение необходимых поступлений в бюджеты разных уровней и их рост, являются приоритетными задачами налоговых органов Псковской области.

Так, по итогам 12 месяцев 2019 года налоговыми органами Псковской области сохранен положительный тренд налоговых поступлений по всем направлениям. В бюджет и внебюджетные фонды от налогоплательщиков Псковской области поступило 40,1 миллиарда рублей, что на 8,5% больше чем 2018 году.

Из них в консолидированный бюджет РФ поступило более 24 миллиардов рублей, что почти на 1,1 миллиарда больше, чем за 2018 год, в том числе в федеральный бюджет налоговыми органами обеспечены поступления в сумме 6,5 миллиардов рублей с темпом роста 14,6%.

Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет Псковской области выросли на 275,5 миллиона рублей и составили по итогам 2019 года 17,6 миллиарда рублей.

Особое внимание на коллегии было уделено итогам работы, а также задачам, стоящим перед налоговыми органами Псковской области по урегулированию и взысканию задолженности.

Так, по состоянию на 1 января 2020 года совокупная задолженность составила 3,3 миллиарда рублей. Из этой суммы задолженность физических лиц по имущественным налогам составила 592,3 миллиона рублей. В результате реализации комплекса мер, задолженность за 12 месяцев 2019 года снизилась на 293,3 миллиона рублей или на 8%.

В рамках коллегии по курируемым направлениям и с анализом принимаемых мер для выполнения поставленных задач также выступили заместитель руководителя управления Алексей Салтыков и и.о. заместителя Юлия Шкляр. Кроме того, прозвучали выступления начальников ряда отделов управления и налоговых инспекций. В частности были проанализированы вопросы качества оказания государственных услуг, практика применения ряда статей Налогового Кодекса РФ, меры по побуждению налогоплательщиков к добровольному уточнению налоговых обязательств.

Подводя итоги коллегии, Анна Кутузова обозначила задачи, стоящие перед налоговыми органами Псковской области до конца 2020 года, - максимальное наполнение бюджетов всех уровней и снижение задолженности, а также повышение качества оказываемых государственных услуг. Как особо подчеркнула руководитель управления, УФНС России по Псковской области должно обеспечить комфортное, профессиональное взаимодействие, направленное на полное удовлетворение нужд налогоплательщиков региона, наладить стабильную обратную связь.

Кроме того, Анна Кутузова призвала работников всех инспекций обеспечить как информирование предпринимателей-налогоплательщиков о скорой отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД), так и о возможностях при этом выбрать для себя другой, наиболее подходящий налоговый режим.