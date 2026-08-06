В Псковской области аграрии приступили к уборке урожая

Сельскохозяйственные предприятия Псковской области приступили к уборке урожая, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.
По оперативным данным министерства сельского хозяйства Псковской области, зерновые культуры убраны на площади 3,2 тысячи га, намолочено 14,8 тысячи тонн при средней урожайности 46,6 ц/га.
Озимый рапс убран с 0,3 тысячи га. Получено 0,6 тысячи тонн семян при урожайности 20,0 ц/га. Картофеля накопано в объеме 0,3 тысячи тонн, средняя урожайность составляет 300 ц/га.
Полевые работы продолжаются, аграрии региона нацелены на успешное завершение сезона, отметили в министерстве сельского хозяйства Псковской области.