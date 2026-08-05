«Дневной дозор»: Промежуточные итоги агросезона-2026

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему промежуточных итогов агросезона этого года. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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На полях по всей России аграрии постепенно приступают к уборочным работам. Начали собирать урожай и псковские предприятия сельского хозяйства. В прошлом году аномально дождливое лето с минимальным количеством солнечных дней преподнесло нашему региону неприятный сюрприз. Овощи и фрукты вызревали крайне медленно, из-за высокой влажности те поля, которые находятся в низинах, были затоплены, и озимые зерновые культуры, которые на них были посажены, просто не взошли. Хорошо от обильного полива было только травам, зеленая масса набиралась достаточно быстро. Однако в дождливую погоду технику в поля было просто не загнать, это сдвинуло сроки покоса, травы перерастали и становились жесткими, что значительно снизило качество кормов.

Российским сельхозпредприятиям в этом году пока не пришлось сталкиваться с погодными аномалиями, чего нельзя сказать об агарных предприятиях Европы. В июне аномальная жара уничтожила часть их посевов. По оценкам Европейской ассоциации по зерновым и масличным культурам, июньская жара сгубила около девяти миллионов тонн зерна — пшеницы, ячменя, кукурузы и овса — в странах Евросоюза и Великобритании. В денежном выражении потери оцениваются примерно в два миллиарда евро.

Но и беспроблемным этот агросезон для многих российских регионов назвать тоже нельзя. Беда пришла откуда не ждали, и имя ей - «топливный кризис».

Мы решили узнать у представителей агропромышленного комплекса Псковской области о промежуточных итогах этого агросезона. Хватает ли удобрений, запчастей, техники и топлива псковским аграриям? Какой будет урожайность этого года? Нет ли риска для продовольственной безопасности региона – узнаем в программе «Дневной дозор».

Неблагоприятные погодные условия прошлого года частично легли грузом на плечи псковских аграриев и в этом году, об этом нам рассказал министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов. Однако прогнозы по урожайности этого агросезона, по его словам, хорошие, и продовольственной безопасности региона ничего не угрожает.

«Агропромышленный комплекс сейчас чувствует себя напряженно, потому что сказался прошлогодний сезон. Мы много недополучили, соответственно, денежные средства у наших сельхозпроизводителей в ограниченном количестве. Соответственно, есть напряженность в покупке горючего, запчастей и минеральных удобрений за деньги. По информации, которая сейчас есть у нас, наши специалисты выезжают по полям. Урожай у нас должен быть отличный, потому что все хорошо растет, посажено много, посеянного тоже много. Соответственно, надеемся, что в этом году у нас должно все получиться, чтобы заработать и рассчитаться с долгами прошлых лет. У нас все с запасом: и мясо, и молоко, и овощи, и картофель. Данной продукции имеется большой запас. У нас все посажено, и, если погода не помешает, у нас здесь всего с избытком».

Не видит угрозы продовольственной безопасности региону и председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского Заксобрания Андрей Козлов. Он рассказал, как обстоит ситуация с урожайностью на псковских полях и всего ли хватает агропромышленным предприятиям нашего региона.

«Топлива хватает, погода соответствует климатической норме, половодий нет, поэтому угрозы для продовольственной безопасности сейчас не существует. Катаклизмов в ближайшее время и в долгосрочном прогнозе я тоже не вижу, поэтому не переживайте, все хорошо, все под контролем. Держать все в запасе невозможно. Где-то техника ломается, но это нормальная, обычная работа для предприятия, они к этому готовы, поэтому закупают запчасти и ремонтируют. Есть предприятия, которые имеют недостаточно крепкую материальную базу и работают на старой технике. Такая техника ломается чаще. Но многие уже модернизируют. Я думаю, что этот год мы должны пройти хорошо, потому что урожайность достаточно высокая, особенно первый кос. Сейчас немножко поменьше: урожай кукурузы будет небольшой, но план мы закроем первым и вторым косом. Поэтому потенциальный урожай зерновой культуры, который я видел, хороший. Уборочная кампания начнется в ближайшие недели, в том числе и сбор пшеницы. И тоже должна быть хорошая урожайность. Я видел урожайность рапса, думаю, в этом году и она будет хорошая. Поэтому потенциал высокий, перебоев с топливом нет, насколько мне известно. У фермеров были вопросы, но штаб вмешался, сейчас никаких сигналов мне не поступает, поэтому все в штатном режиме».

Генеральный директор сельхозпредприятия ООО «Нерта» Владлен Небейголова сообщил, что предыдущий год был действительно непростым для многих агропредприятий. На его предприятии уборка урожая только началась, но прогнозы на завершение этого агросезона у него крайне оптимистичные.

«Прошлый год действительно был неблагоприятный для агрария. У нас было переувлажнение почвы, я помню, что объявляли режим ЧС. В этом году все иначе. Погода благоприятная, отсеялись по срокам, даже чуть раньше, потому что погода позволила. Сейчас смотрим, готовимся убирать, уже сегодня убираем озимый рапс. Ожидаем неплохого урожая. Будем надеяться, что погода позволит убрать все вовремя и посеять озимы. Действительно, проблема была с топливом. Пока и есть, потому что цены на бирже «взлетели в космос». Мы покупали по биржевым ценам, как и многие другие. Дважды покупали дизельное топливо по цене 120-130 рублей за один литр. Эта цена очень высокая не только для нас, но и для всех. Сейчас, благодаря поддержке министерства сельского хозяйства, мы заключаем договор с соответственной компанией, которая будет нам поставлять топливо по примерно той цене, которая сейчас на заправках. Средства защиты растений и удобрения закупали заранее, вносили все вовремя, поэтому все факторы соблюдены. Будем надеяться, что они позволят нам собрать хороший урожай и реализовать его».

Руководитель крестьянского фермерского хозяйства «Прометей» в Гдовском округе Александр Конашенков рассказал, как в его хозяйстве обстоят дела с урожайностью, и объяснил, чем для многих агропромышленных предприятий обернулся предыдущий неурожайный год.

«У кого были деньги на весенний посев, тот все купил: корма, средства защиты растений и удобрения. Были, конечно, перебои с топливом, но министерство сельского хозяйства Псковской области оперативно отреагировало и решило все вопросы, по крайней мере, для фермерских хозяйств. Сейчас мы по погоде заканчиваем сенокос. В моем хозяйстве осталось скосить 50 гектаров. Погода позволила. У сена в этом году урожайность хорошая. У нас выходит около пяти тонн сена с гектара, может, больше. Это одним косом. Погода хорошая для зерновых, поэтому зерно будет, для картофеля погода тоже хорошая. По сравнению с провальным прошлым годом, можно радоваться. Пока по стоимости сложно определить, сколько будет стоить основная масса. Сейчас картофель продаем в районе 30 рублей. Все остальное тоже подтягивается. Свекла начинает появляться по закупочной цене, тоже примерно 30 рублей за килограмм или чуть выше. После провального прошлого года сложно войти в нормальный ритм, когда многие фермеры вообще никакого урожая не получили. С моего хозяйства мы получили около 20%, все остальное вымокло. Год за годом тянется. Такого не бывает, чтобы предыдущий год был полностью убыточным, а в следующем году все хорошо. Они зависят друг от друга, потому что необходимо найти ресурсы на весну, купить все необходимое для того, чтобы провести весенние посевные работы».

А вот по словам главы крестьянского фермерского хозяйства деревни Дорбыши Себежского района, агронома Ивана Мельника, прошлый неурожайный год достаточно позитивно сказался на урожайности плодовых деревьев его хозяйства в этом году. Да, в начале топливного кризиса у плодопитомника возникали трудности, однако благодаря министерству сельского хозяйства их удалось устранить, и на сегодняшний день никаких сложностей хозяйство не испытывает.

«У нас плодопитомник, мы выращиваем все: вишню, черешню, сливу, персики, даже абрикосы. На север России в сады отправляем промышленный посадочный материал. Погодные условия пока нормальные. Весна была хорошая. Все отцвело, завязалось и растет, но сезон уборки мы еще не начинали, даже летние яблоки еще не собирали. Но, если градов не будет, то все будет очень хорошо. То есть год урожайный. По топливу были небольшие проблемы, но все прошло. Вовремя запасы не сделали, но Минсельхоз и губернатор нам помогли. Когда был кризис, солярки вообще не было, но мы работали, мы не прекращали работу. В том году с садами было все хорошо, с питомниками было бедово. На наше хозяйство ничего не повлияло».

В программе наши собеседники рассказывали о том, как проходит агропромышленный сезон этого года. Некоторые сельхозпредприятия, в особенности те, кто не успел запастись горючим впрок до топливного кризиса, ряд неудобств от его дефицита все же ощутили. Определенные трудности доставил аграриям и уже минувший сельхозсезон 2025 года. Однако большая часть наших комментаторов отмечает, что благодаря помощи министерства сельского хозяйства нехватка горючего не успела негативно сказаться на сборе урожая этого года. Многие агропромышленные предприятия региона отмечают, что урожайность в этом году ожидается высокая, и продовольственной безопасности региона ничего не угрожает.

Александра Братчикова