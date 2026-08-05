 
Экономика

Производство печатных плат планируют запустить в псковской ОЭЗ «Моглино»

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Идею реализации проекта по производству печатных плат поддержали участники Экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Заседание состоялось под председательством заместителя губернатора Псковской области Нинель Салагаевой в среду, 5 августа, в правительстве региона, сообщили Псковской Ленте Новостей представители ОЭЗ. 

Фото: правительство Псковской области

Компания «Лейо» планирует построить на территории ОЭЗ производство для выпуска и монтажа крупных серий печатных плат любой сложности. Оно будет включать полный комплекс услуг: проектирование, прототипирование, производство и сборку печатных плат.

Актуальность проекта обусловлена развитием собственной электронной промышленности и импортозамещением. Печатные платы есть практически в каждом электронном устройстве, их применяют в различных сферах — от бытовой техники до промышленности.

Участники совета обсудили с инвестором ряд вопросов в части финансирования и запуска производства.

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