Экономика

Бизнес-омбудсмен направил в администрацию Псковской области предложения по мерам поддержки предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев направил в адрес администрации региона предложения о разработке оперативных мер поддержки для предпринимателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Эта инициатива обусловлена сложившейся экономической обстановкой, связанной с введением ограничительных мер, в результате которой многие бизнесмены оказались на грани закрытия.

«На текущий момент кризис остро отразился на многих отраслях, уже разрабатывается план поддержки экономики на федеральном уровне, вместе с тем необходимо принять срочные меры и на региональном - предоставить послабления по уплате налогов, прекратить проверки на время карантина, поддержать бизнес льготными ставками, субсидиями, снижением арендной платы, отменить или ослабить некоторые штрафные санкции и так далее, - говорится в сообщении. - Каждая из вышеуказанных и многие другие меры могут своевременно поддержать бизнес и спасти от трагических последствий».

На текущий момент ведется совместная работа в этом направлении, в ближайшее время будут предприняты первые шаги.

Если бизнес сейчас оказался под угрозой закрытия псковичей просят сообщить об этом в аппарат бизнес-омбудсмена Псковской области по адресу электронной почты pskov@ombudsmanbiz.ru. «Это поможет систематизировать проблемы и выработать необходимый механизм действий», - заключили в аппарате уполномоченного.