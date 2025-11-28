Экономика

ОЭЗ «Моглино»: как это работает

Особая экономическая зона «Моглино» сегодня - это уже не те огромные пустынные площади с удобной дорожной сетью, которые замерли в ожидании бизнеса и новых предприятий, как это было сразу после ее создания. Индустриальный парк живет: по дорогам ездит транспорт, через КПП проходят люди - сотрудники заводов и предприятий, разместившихся на этой большой территории. На нескольких участках идет строительство производственных помещений. Но и свободные площади тоже есть и ждут реализации новых инвестиционных проектов.

О том, чем привлекает ОЭЗ «Моглино» инвесторов и почему выгодно вести бизнес на ее территории, узнала Псковская Лента Новостей.

Площадка оживает

То, что видно с Рижского шоссе: контрольно-пропускной пункт, высокое ограждение и офисное здание управляющей компании ОЭЗ «Моглино» за ним - всего лишь «верхушка айсберга». Особая экономическая зона - это 300 гектаров, на которых, помимо якорного резидента, Псковского завода «Титан-Полимер», работают еще семь предприятий и 8 компаний находятся в стадии проектирования или строительства своих производств.

Часть резидентов уже построили заводы. Одной из самых первых на площадку вышла компания «Айс Стим Рус», которая занимается выпуском пищевых ингредиентов методом сублимационной сушки и постепенно расширяет свое производство. Также многолетним резидентом является выпускающий лакокрасочную продукцию завод ООО «Нор-Маали». С 2022 года в ОЭЗ «Моглино» работает предприятие по производству промышленных и медицинских газов «Елме Мессер Рус».

Для резидентов, не планирующих капитальное строительство, управляющая компания ОЭЗ «Моглино» предоставляет возможность взять в аренду уже готовые производственные помещения, а инвестиции направить на дальнейшее развитие ОЭЗ.

«На объекте промышленно-производственного назначения площадью 5 тыс. квадратных метров находятся два предприятия: одна из ведущих компаний по выпуску лабораторных алмазов и бриллиантов «Синтез Технолоджи» и ООО «Скрининг-М», производящая медицинские изделия. Резиденты довольны. Мы оказываем им услуги по содержанию территории, предоставлению электроэнергии, воды», - рассказал директор по строительству управляющей компании «Моглино» Виталий Коваленко.

При этом второй резидент заканчивает возведение собственного здания, куда в ближайшее время перевезет оборудование. Использование арендованных площадей позволило компании наладить выпуск продукции, не дожидаясь окончания капитального строительства.

На территории ОЭЗ ведется проектирование аналогичного масштабного объекта на 20 тыс. квадратных метров.

Стройки идут и на участках резидентов: новые промышленные здания возводит компания «Евробит». Она будет выпускать битум для строительства и ремонта дорожных покрытий.

В стадии разработки проекты еще нескольких резидентов. Наиболее масштабный - строительство первого в регионе завода по производству электробусов, который планирует открыть на территории ОЭЗ компания «Транс-Альфа Запад». Производство разместится на участке более 23 га. Мощности завода будут рассчитаны на выпуск до 360 электробусов в год, а электродвигатели для них будут выпускать на Псковском электромашиностроительном заводе. «Будет огромное производство. Сейчас ведется разработка проектной документации», - пояснил Виталий Коваленко.

На все готовое

Выбор компаний в пользу размещения своих заводов именно на территории ОЭЗ не удивляет. Для любого бизнеса важный фактор определения местоположения - возможность доступа к объектам транспортной инфраструктуры, а если проект начинается с нуля - то и готовых инженерных коммуникаций, что позволяет снизить издержки на запуск производства.

И «Моглино» создает эти условия для своих резидентов. Для них готова вся необходимая инфраструктура: дорожная сеть, очистные сооружения, газ, электростанция.

«Вся территория оборудована внутриплощадочными дорогами. Дороги асфальтированы и освещены. Имеется зона таможенного контроля. Также на территории расположены административно-бытовое здание с гаражами, газовая котельная производительностью 3.8 МВт. Имеется водопровод общей протяженностью 13,2 тыс. метров, хозяйственная канализация протяжённостью около 7 километров, канализационно-насосные станции и внутриплощадочные сети ливневой канализации», - рассказал директор.

С электричеством проблем нет: на территории Моглино-1 работает подстанция мощностью 66 МВт. На второй площадке строится еще одна подстанция производительной мощностью 49 МВт. По словам директора по строительству управляющей компании «Моглино», все коммуникации подводятся к участкам. Подключение к объектам инженерной инфраструктуры - бесплатное.

О безопасности резидентов ОЭЗ тоже позаботились: по всему периметру площадки установлено видеонаблюдение, территория охраняется.

Кроме того, управляющая компания ОЭЗ предоставляет широкий спектр услуг - от уборки территории до сопровождения их проектов (помощь в подготовке бизнес-плана, юридическое сопровождение).

«Мы оказываем услуги по уборке территории. В зимнее время очищаем проезжую часть от снега, в летнее - осуществляем механизированную уборку территории и покос травы. Успешно боремся с борщевиком. На территории ОЭЗ «Моглино» этого опасного сорняка уже нет», - поделился директор по строительству.

Также есть возможность доставлять сотрудников на территорию - утром и вечером, для этого имеется соответствующая техника.

Одним словом, управляющая компания делает все возможное, чтобы обеспечить резидентам максимально комфортные условия для ведения своего бизнеса. По словам Виталия Коваленко, сотрудники «Моглино» получают от резидентов положительные отзывы и ждут новые компании для открытия здесь своих производств.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой