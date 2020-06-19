Экономика

Торговые центры откроют в Псковской области в июне

Торговые центры откроют в Псковской области с 20 июня. Такое решение принято сегодня, 19 июня, в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом под председательством главы региона Михаила Ведерникова.

Фото: ЦДИ

По словам губернатора, откроют только магазины в торговых центрах, о возобновлении фудкортов, кинотеатров, детских комнат речи не идет.

По мнению Михаила Ведерникова, торговые центры — особая зона риска, поэтому в магазинах должны обязательно быть средства дезинфекции, должна проводиться регулярная обработка контактных поверхностей.

Губернатор уточнил, что сохраняется запрет на посещение несовершеннолетними торговых центров без родителей. Он отметил, что региональные власти осознают, к чему может привести халатное отношение к мерам безопасности, поэтому политика в части нарушителей будет достаточно жесткой.