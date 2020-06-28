Экономика

«Торговое единство» выдвинуло предложения по поддержке псковских предпринимателей

Предложения по поддержке предпринимателей Псковской области сформировали в рамках соглашения сотрудничестве и взаимодействии территориальная общественная организация профессионального союза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства РФ «Торговое Единство» и региональное отделение «Партии Роста».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе, пул предложений сформирован на совместных заседаниях и коснулся тех предпринимателей региона, которые в настоящее время не получили доступа к мерам господдержки, разработанных для перечня пострадавших отраслей.

В связи с этим направлены обращения в различные государственные органы Псковской области: губернатору региона Михаилу Ведерникову и председателю регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву. Глава региона в свою очередь направил обращение в адрес министра экономического развития Российской Федерации.

В обращении, в частности, предлагается признать пострадавшими тех, кто ведет экономическую деятельность с ОКВЭД 47.1 (торговля розничная в неспециализированных магазинах) и 47.8 (торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках), предоставить отсрочки по налогам из-за коронавируса и отменить налоги за второй квартал текущего года.

Также предлагается снизить для пострадавшего бизнеса страховые взносы, продлить сроки предоставления налоговой отчетности, освободить субсидии по коронавирусу от налогов, предоставить кредитные каникулы, беспроцентный кредит на зарплату, ссуду под 2% на поддержку занятости в коронавирус и субсидии для ИП и организаций.

Кроме того, предлагается предоставить бизнесу послабления по аренде, а в связи с окончанием федеральной поддержки предпринимателей 30 июня 2020 года создать пакет региональной поддержки предпринимателей Псковской области по пострадавшим ОКВЭД.

Псковская территориальная общественная организация профессионального союза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства РФ «Торговое единство» планирует и в дальнейшем оказывать помощь членам профсоюза - предпринимателям Псковской области, пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции.