Банки могут закрыть более 2 тыс. отделений в этом году

Российские банки ускорили сокращение офлайн-сети: за январь–август 2026 года кредитные организации закрыли 1370 дополнительных офисов, следует из данных Банка России, которые изучили «Известия». Таких темпов снижения числа отделений за первые восемь месяцев года не наблюдалось как минимум в последние годы — предыдущий максимум составлял 894 закрытия в 2021-м.

Для сравнения: наиболее масштабное сокращение банковской сети пришлось на 2021 и 2022 годы, когда кредитные организации ликвидировали 1588 и 1631 офис соответственно. Однако уже за неполный 2026 год объем закрытий приблизился к этим значениям.

В среднем с начала года банки ежемесячно закрывали около 196 отделений. Это примерно в два раза больше, чем годом ранее, и максимальный показатель как минимум за последние семь лет. При сохранении текущей динамики к концу 2026 года количество закрытых офисов может превысить 2 тыс., что станет рекордом за всю историю наблюдений.

При этом итоговое число закрытий может оказаться еще выше. В мае и июне темпы сокращения банковской сети были примерно на треть больше, чем в среднем за предыдущие месяцы.

Основная причина такой динамики — изменение поведения клиентов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Большинство повседневных операций сегодня можно выполнять дистанционно через мобильные приложения и онлайн-сервисы, а необходимость в посещении офисов в основном сохраняется для отдельных сложных операций и работы с наличными, пишут «Известия».

Развитие цифровых каналов, системы быстрых платежей и финансовых платформ постепенно снижает востребованность традиционных отделений, отметил ведущий аналитик по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Илья Ларин. По его словам, многие офисы, которые создавались в период высокой зависимости клиентов от очного обслуживания, перестали быть экономически эффективными, поэтому банки оптимизируют расходы на содержание сети.