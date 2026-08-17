Псковская область заняла 74-е место в рейтинге регионов РФ по доле высокооплачиваемых работников

Псковская область заняла 74-е место среди регионов России по доле работников, получающих зарплату выше средней по стране, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

В Псковской области только 14,1% работников получают зарплату выше среднероссийского уровня. Доля сотрудников с доходом, превышающим две средние зарплаты по стране, в регионе составляет всего 1,4%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

4 место - Ненецкий автономный округ;

8 место - Санкт-Петербург;

12 место - Мурманская область;

13 место - Ленинградская область;

34 место - Архангельская область;

40 место - Республика Карелия;

45 место - Новгородская область;

47 место - Вологодская область;

54 место - Калининградская область.

Рост зарплаты в среднем по России в 2025 году составил 14,3%. По итогам года зарплата превысила психологически значимую отметку в 100 тысяч рублей. В 2026 году средняя зарплата выросла до 108 тысяч рублей. Уровень безработицы в июне 2026 года достиг 2,2%, что немного превышает исторический минимум в 2,1%.

Эксперты рассчитали этот показатель на основе данных о среднемесячной заработной плате крупных и средних предприятий без учета малого бизнеса. Специалисты скорректировали среднюю зарплату по стране для каждого региона на региональный уровень цен для учета покупательной способности. Аналитики использовали в качестве временного интервала анализа период с апреля 2025 года по апрель 2026 года.

В целом по России доля работников, получающих зарплату выше средней по стране, составляет немногим менее трети. При этом в 19 регионах этот показатель превышает среднероссийское значение. В 14 регионах, включая Псковскую область, доля работников с зарплатой выше средней по стране не превышает 15%.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 65,8% работников получают зарплату выше среднероссийской. Эксперты объясняют сильный результат ЯНАО высокими зарплатами в ключевой для региона отрасли – добыче нефти и газа, а также умеренными ценами по сравнению с другими северными регионами.

Второе место заняла Магаданская область (57,2%), третье — Чукотский автономный округ (56,5%). В первую десятку также вошли: Ненецкий автономный округ (52,7%); Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (50,1%); Сахалинская область (47,8%); Москва (44,5%); Санкт-Петербург (43,8%); Республика Саха (Якутия) (40,9%); Республика Татарстан (38,9%).

Лидерство регионов связывают с суровыми климатическими условиями с северными надбавками и развитой добывающей промышленностью, а лидерство Москвы и Санкт-Петербурга — с концентрацией штаб-квартир крупнейших компаний.

По доле работников, получающих больше двух средних зарплат, лидирует Ямало-Ненецкий АО (22,3%). За ним следуют Чукотский АО (19,2%) и Москва (17,9%).

Лидеры значительно опережают аутсайдеров рейтинга. У пяти аутсайдеров доля работников с зарплатами выше средней составляет менее 10%. Показатель в Татарстане, замыкающем топ-10, в несколько раз превышает наивысший показатель среди десяти регионов нижней части рейтинга (12,8% у Ставропольского края). Эксперты отмечают, что в ряде регионов, занимающих нижние позиции, доля «зарплат в конвертах» может искажать статистику.