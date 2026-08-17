На базе Новоржевского лесопитомника в рамках президентского нацпроекта «Экологическое благополучие» построен современный тепличный комплекс для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой.

Для чего нужен региону этот высокотехнологический объект, как новый комплекс поможет работе по лесовосстановлению, а также о том, сколько лет и труда требуется, чтобы вырастить лес, Псковской Ленте Новостей рассказал министр природных ресурсов и экологии Виктор Мусатов.

Современный и автоматизированный

- Недавно в Псковской области завершилось строительство тепличного комплекса. Что это за объект и почему он важен?

- У нас есть подведомственное учреждение, которое много лет выращивает сеянцы сосны и ели с открытой корневой системой в Новоржевском округе. Теперь там же, в рамках президентского нацпроекта «Экологическое благополучие», мы построили тепличный комплекс.

Это один из первых подобных объектов, построенных для госорганизаций в России в рамках национальных проектов. В нашей области раньше такие теплицы были только у бизнеса. В этом году тема получила большое внимание, и мы вошли в число пилотных регионов. Задача была непростая: в течение одного года провести контрактные процедуры, найти подрядчика (а их не так много в стране), приобрести оборудование и смонтировать его. До 31 июля мы все успели сделать. Я бы хотел сказать большое спасибо нашим подрядчикам - все было исполнено в очень короткие сроки. Это непросто: непосредственно работы на объекте заняли около 3,5 месяцев.

- Что представляет из себя тепличный комплекс?

- Это большая теплица площадью 80×16 метров, а также площадка закаливания аналогичной площади. Современный комплекс с высокой степенью автоматизации. То есть внутри объекта автоматически поддерживается давление в стенах, регулируется проветривание и затенение, чтобы в очень солнечные дни не погибли растения.

Рядом расположена площадка закаливания и доращивания. Посадочный материал, который уже в теплице выращен, потом переносится на данные площадки.

И в тепличном комплексе, и на площадке закаливания расположены поливальные рампы - они сами поливают, подкармливают и обрабатывают растения. Также установлена линия высева: кассета автоматически заполняется грунтом, затем делаются лунки, кладутся семена, осуществляется полив и подкормка. Также есть вакуумная установка для очистки семян.

Это самый финансово ёмкий объект в рамках нацпроекта в нашем регионе в этом году.

- Сложно ли будет эксплуатировать такую теплицу?

- Да, автоматика требует квалификации. Мы договорились с подрядчиком о сопровождении на старте, чтобы отладить процессы и избежать ошибок. Персонал - наш, никого не нанимали. Чем выше автоматизация, тем меньше людей нужно, но они должны быть подготовленными.

На 80 лет вперед

- Сколько сеянцев планируете получать?

- Около 540 тысяч в год. Раньше мы выращивали сеянцы только с открытой корневой системой, с закрытой - это для нас новое направление.

- Зачем это нужно региону?

- Одна из основных задач - чтобы область была самодостаточной в плане наличия материала для лесовосстановления, и у нас был необходимый объем сеянцев как для выполнения госзадания по лесовосстановлению на не переданных в аренду площадях, так и для помощи арендаторам. Если будет спрос, наверное, будем готовы поставлять посадочный материал и в другие регионы.

Что касается именно сеянцев с закрытой корневой системой, то они приживаются лучше и скорость их подроста тоже выше. Хотя многое зависит от конкретных условий и технологий выращивания.

- Почему вы выращиваете только сосну и ель?

- Это единственные породы для искусственного лесовосстановления в наших естественных условиях. Мне часто задают вопросы, не планируются ли выращивание экзотических растений. Коммерческие структуры часто занимаются разведением «экзотов». Но для нас это не профильная деятельность. Такие растения больше подходят для озеленения городов, населенных пунктов, для продажи населению, а не для леса.

- Откуда берете семена?

- Наши подведомственные учреждения сами их заготавливают. Семена должны быть районированными, нельзя брать их из южных регионов. Есть специальная установка, на которой они потом обрабатываются. Это достаточно трудоемкий процесс.

- А вообще как долго растёт лес?

- Часто спрашивают: «Вырубка прошла, а леса не видно». Лес растет не быстро. Сначала осуществляется подготовка почвы - нарезание борозд. На следующий год - высадка сеянцев. Самое главное, чтобы на этом все не закончилось. Поэтому наша задача - это сформировать те лесные насаждения, которые могут быть максимально продуктивными в данных почвенных условиях.

Затем следуют агроуход, рубки ухода. Следующее поколение леса, которое можно будет рубить, мы увидим лет через 80. Так что лес иногда живёт дольше человека.

Беседовала Светлана Синцова

Фото Министерства природных ресурсов и экологии