Экономика

Общественный пресс-центр ПЛН: Актуальные вопросы налогообложения

В четверг, 15 октября, в 11:30 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная актуальным вопросам сферы налогообложения.

Специалисты УФНС России по Псковской области расскажут о грядущей отмене единого налога на вмененный доход и порядке применения других режимов налогообложения, об особенностях уплаты имущественных налогов физических лиц в этом году (россияне обязаны заплатить налог на имущество, налог на землю и транспортный налог). Кроме того, эксперты подведут итоги первых трех месяцев применения в регионе нового налога – на профессиональный доход (для самозанятых).

Налоговики поделятся показательными примерами из практики, уточнят, снизился ли ажиотаж в связи с переходом на новый расчет имущественного налога - по кадастровой стоимости и раскроют секрет, что предпочитают выбирать псковские предприниматели в качестве альтернативы ЕНВД и почему?

Спикеры:

• заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Анатольевич Салтыков

• начальник отдела налогообложения юридических лиц Чаленко Татьяна Степановна

• начальник отдела налогообложения имущества Волкова Татьяна Викторовна

Дата проведения: 15 октября. Начало в 11:30.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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