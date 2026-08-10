В Псковском округе заготовили 75% сенажа от плана

Параллельно с начавшейся жатвой животноводческие сельскохозяйственные предприятия Псковского муниципального округа продолжают процесс заготовки кормов. В настоящее время в целом заготовлено более 31 тысячи тонн сенажа, что составляет 75% от намеченного. Об этом пишет глава округа Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Первыми объемы заготовки сенажа выполнили и продолжают заготовку в АО "Агрофирма Победа". Здесь уже запасено более 11 тысяч тонн этого вида корма, что составляет 152% к потребности», - пишет глава округа.

По её словам, более активная работа на заготовке кормов организованна в СПК (колхозе) «Передовик». В хозяйстве одновременно ведут заготовку всех видов травянистых кормов. Аграрии кооператива одни из первых завершили объемы заготовки сена. Уже запасено более 1000 тонн, что составляет 136% к плану, и процесс продолжается. Также в кооперативе уложено в силосные траншеи около 5 тысяч тонн зеленой массы с консервантами на силос. Запасено более 4 тысяч тонн сенажа, что составляет 53% к плановой потребности.

Псковский округ близок к завершению формирования запасов травянистых кормов в ОПХ «Родина» ООО «ПЗ» Каложицы». На одну условную голову скота в данном предприятии заготовлено 75% кормов от необходимой потребности.