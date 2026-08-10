 
Экономика

В Псковском округе заготовили 75% сенажа от плана

0

Параллельно с начавшейся жатвой животноводческие сельскохозяйственные предприятия Псковского муниципального округа продолжают процесс заготовки кормов. В настоящее время в целом заготовлено более 31 тысячи тонн сенажа, что составляет 75% от намеченного. Об этом пишет глава округа Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Первыми объемы заготовки сенажа выполнили и продолжают заготовку в АО "Агрофирма Победа". Здесь уже запасено более 11 тысяч тонн этого вида корма, что составляет 152% к потребности», - пишет глава округа.

По её словам, более активная работа на заготовке кормов организованна в СПК (колхозе) «Передовик». В хозяйстве одновременно ведут заготовку всех видов травянистых кормов. Аграрии кооператива одни из первых завершили объемы заготовки сена. Уже запасено более 1000 тонн, что составляет 136% к плану, и процесс продолжается. Также в кооперативе уложено в силосные траншеи около 5 тысяч тонн зеленой массы с консервантами на силос. Запасено более 4 тысяч тонн сенажа, что составляет 53% к плановой потребности.

 

Псковский округ близок к завершению формирования запасов травянистых кормов в ОПХ «Родина» ООО «ПЗ» Каложицы». На одну условную голову скота в данном предприятии заготовлено 75% кормов от необходимой потребности.

«В целом по муниципальному округу заготовлено к потребности более 74% сенажа, 50% сена и 25% силоса. Для выполнения плана заготовки кормов сельхозпредприятиями округа запланирован второй укос по отаве. Заготовка кормов продолжается, сельхозтоваропроизводители стараются использовать каждый погожий час», - заключила Наталья Федорова.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026