В Псковском округе заготовили 75% сенажа от плана

Параллельно с начавшейся жатвой животноводческие сельскохозяйственные предприятия Псковского муниципального округа продолжают процесс заготовки кормов. В настоящее время в целом заготовлено более 31 тысячи тонн сенажа, что составляет 75% от намеченного. Об этом пишет глава округа Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
По её словам, более активная работа на заготовке кормов организованна в СПК (колхозе) «Передовик». В хозяйстве одновременно ведут заготовку всех видов травянистых кормов. Аграрии кооператива одни из первых завершили объемы заготовки сена. Уже запасено более 1000 тонн, что составляет 136% к плану, и процесс продолжается. Также в кооперативе уложено в силосные траншеи около 5 тысяч тонн зеленой массы с консервантами на силос. Запасено более 4 тысяч тонн сенажа, что составляет 53% к плановой потребности.
Псковский округ близок к завершению формирования запасов травянистых кормов в ОПХ «Родина» ООО «ПЗ» Каложицы». На одну условную голову скота в данном предприятии заготовлено 75% кормов от необходимой потребности.
Пресс-портреты