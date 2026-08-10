Названы наиболее дефицитные на рынке труда в Псковской области профессии

В Псковской области сохраняется устойчивый высокий спрос на специалистов в сфере торговли, строительства, производства, общественного питания, логистики, а также на представителей рабочих профессий, выяснили аналитики ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru. Работодателям по-прежнему сложно найти сотрудников, поскольку количество вакансий значительно превышает число активных резюме.

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По данным hh.индекса, который отражает соотношение числа активных резюме к числу активных вакансий, дефицитные профессии по итогам июля 2026 года:

Администратор магазина, администратор торгового зала — профессия с самым низким hh.индексом в регионе (1,1), что свидетельствует о наиболее выраженном кадровом дефиците. В июле на одну вакансию приходилось чуть более одного активного резюме. По итогам июля 2026 года медианная предлагаемая заработная плата составляет 63 500 рублей, тогда как в июле 2025 года — 48 800 рублей. Зарплатная вилка составляет от 51 800 до 73 800 рублей.

Повар, пекарь, кондитер — hh.индекс также составил 1,2. В июле на одну вакансию приходилось чуть более одного активного резюме. Медианная предлагаемая заработная плата составляет 60 000 рублей, тогда как годом ранее — 50 000 рублей. Зарплатная вилка составляет от 45 000 до 118 000 рублей.

Продавец-консультант, продавец-кассир — hh.индекс составил 1,5. В июле на одну вакансию приходилось в среднем полтора активных резюме. Медианная предлагаемая заработная плата составляет 48 500 рублей, тогда как в июле 2025 года — 42 300 рублей. Зарплатная вилка составляет от 36 000 до 66 000 рублей.

Электромонтажник, электромонтер, техник-электрик — hh.индекс составил 2,1. В июле на одну вакансию приходилось чуть более двух активных резюме. Медианная предлагаемая заработная плата составляет 150 000 рублей, тогда как годом ранее — 59 000 рублей. Зарплатная вилка составляет от 55 000 до 170 000 рублей.

Машинист — hh.индекс составил 2,2. В июле на одну вакансию приходилось чуть более двух активных резюме. Медианная предлагаемая заработная плата составляет 170 800 рублей, тогда как в июле прошлого года — 105 000 рублей. Зарплатная вилка составляет от 70 000 до 240 000 рублей.

Слесарь, сантехник — hh.индекс составил 2,4. В июле на одну вакансию приходилось чуть более двух активных резюме. Медианная предлагаемая заработная плата составляет 125 000 рублей, тогда как годом ранее — 81 400 рублей. Зарплатная вилка составляет от 45 000 до 181 000 рублей.

Разнорабочий — hh.индекс составил 2,5. В июле на одну вакансию приходилось в среднем два с половиной активных резюме. Медианная предлагаемая заработная плата как по итогам июля 2026 года, так и годом ранее составила 125 000 рублей. Зарплатная вилка составляет от 98 500 до 157 200 рублей.

Курьер — hh.индекс составил 2,7. В июле на одну вакансию приходилось почти три активных резюме. Медианная предлагаемая заработная плата составляет 190 000 рублей, тогда как годом ранее — 142 500 рублей. Зарплатная вилка составляет от 143 700 до 192 900 рублей.

Оператор производственной линии, кочегар / оператор котельной — hh.индекс составил 3,4. В июле на одну вакансию приходилось чуть более трех активных резюме. Медианная предлагаемая заработная плата составляет 75 000 рублей, тогда как годом ранее — 80 000 рублей. Зарплатная вилка составляет от 50 000 до 111 800 рублей.

Водитель, экспедитор — замыкает список наиболее дефицитных профессий региона с hh.индексом 3,9. В июле на одну вакансию приходилось почти четыре активных резюме. По итогам июля медианная предлагаемая заработная плата составляет 215 000 рублей, тогда как годом ранее — 205 000 рублей. Зарплатная вилка составляет от 76 000 до 215 000 рублей.