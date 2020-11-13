Экономика

До 1 декабря псковичи должны оплатить налоги за 2019 год

1 декабря истекает срок для своевременной оплаты физическими лицами налоговых уведомлений за 2019 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС по Псковской области.

Напомним, сегодня на учете в налоговых органах региона состоит более 168 тысяч физических лиц – плательщиков транспортного налога; около 252 тысяч граждан являются собственниками квартир, дач, гаражей и других строений; более 230 тысяч являются плательщиками земельного налога.

Всего уведомления получили около 320 тысяч граждан Псковской области. В том числе более 60 тысяч псковичей узнали информацию о начисленных платежах из личного кабинета.

В том случае, если до 1 ноября гражданин не получил налоговое уведомление и при этом не имеет льгот, освобождающих от уплаты налогов, он может обратиться в любую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ или направить заявление об этом через «Личный кабинет налогоплательщика», а также с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».

Произвести уплату имущественных налогов за 2019 год можно любым удобным способом:

с помощью интернет-сервисов «Личный кабинет для физических лиц», «Уплата налогов и пошлин» сайта ФНС России»;

в любом отделении банка или Почты России;

через платежные терминалы банков.

Заплатить налоги также можно в кассах местных администраций или в уполномоченном МФЦ без комиссии.

«Для удобной и своевременной оплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а также НДФЛ физические лица могут воспользоваться единым налоговым платежом. Он позволяет одной суммой перечислить денежные средства в счет уплаты налогов. Отметим, совершить платеж можно авансом - до получения налогового уведомления и наступления срока уплаты, - обратили внимание в УфНС. - Если налогоплательщик не заплатит указанные в уведомлении налоги вовремя, то уже со 2 декабря 2020 года налоговая задолженность будет увеличиваться за счет начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате просроченного налога. Если должник его не исполнит, тогда налоговый орган обратится в суд. Далее долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры, например, заблокировать банковский счет должника или арестовать его имущество».