Экономика

С начала года бюджет Псковской области пополнился за счет налогов на 16 миллиардов рублей

20 миллиардов рублей налогов и сборов мобилизовало с января по ноябрь 2020 года в консолидированный бюджет РФ Управление ФНС России по Псковской области. Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили 3,9 миллиарда рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

За этот же период времени налогоплательщики, администрируемые налоговыми органами региона, пополнили консолидированный бюджет региона на 16,1 миллиарда рублей (поступления выросли на 867,2 миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из которых 3,6 миллиарда – это доходы местных бюджетов.

Формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за 11 месяцев 2020 года на 54,6% (9,1 миллиарда рублей) обеспечено за счет поступления налога на доходы физических лиц (поступления выросли на 1 миллиард рублей), на 19,3% (3,2 миллиарда рублей) - налога на прибыль организаций, на 15,7% - за счет имущественных налогов (2,6 миллиарда рублей).

Кроме того, с начала 2020 года в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы области мобилизовали более 13,9 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, в том числе: в Пенсионный Фонд РФ – 10,2 миллиарда, в Фонд социального страхования РФ – 1,2 миллиарда, а в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 2,5 миллиарда рублей.

По итогам 11 месяцев налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений налогов в региональный и местные бюджеты, заключили в УФНС.