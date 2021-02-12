Экономика

Эксперт назвал самые рискованные для инвестиций валюты

Риск с точки зрения инвестиции представляют почти все африканские и латиноамериканские валюты, а также китайский юань и гонконгский доллар. Такое мнение высказал в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

Эксперт отметил, что быстрое восстановление китайской экономики не делает юань перспективной для вложения средств валютой. «В условиях высокой вероятности прекращения торговой войны с США и стимулирования экспорта китайской экономике не нужен дорогой юань», - сказал экономист. Он добавил, что гонконгский доллар был достаточно долго переоценен, однако события 2019 года в сочетании с регрессий, начавшейся со второй половины 2018 года, делают его опасной валютой для инвестиций. Так, за последние месяцы он существенно колебался по отношению к рублю.

По словам Казанского, также не стоит рассматривать для покупки с целью инвестиции и почти все африканские и латиноамериканские валюты. Например, аргентинское песо стабильно падает, инфляция в стране в 2020 составила 36,1% годовых, заключает Казанский.