Экономика

Псковичам напомнили о необходимости отчитаться о налогах за прошлый год

До 30 апреля 2021 года налогоплательщики обязаны представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году. Сообщение с напоминанием распространила пресс-служба УФНС России по Псковской области. Там отметили, что сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица. Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году налогоплательщик, например, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года.

Заполнить и представить налоговую декларацию о доходах (форма 3-НДФЛ) удобнее с помощью «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. За получением доступа к «Личному кабинету физического лица» можно обратиться в любую налоговую инспекцию, независимо от места постановки на учет, имея при себе паспорт.

Кроме того, воспользоваться данным онлайн-сервисом можно не только с помощью логина и пароля, полученных в налоговой инспекции, но и с помощью реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг.