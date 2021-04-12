Экономика

Более четырех тысяч жителей Псковской области стали самозанятыми за 9 месяцев

На сегодняшний день 4377 налогоплательщик в Псковской области зарегистрировался в качестве «самозанятого». Из них 1639 псковичей выбрали данный специальный налоговый режим с января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе обласного УФНС России.

1376 самозанятых, состоящих на учете в налоговых органах Псковской области, ведут свою деятельность в других регионах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, что специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать на территории региона с 1 июля. Самозанятые граждане освобождаются от необходимости представления какой-либо налоговой отчетности и регистрации контрольно-кассовой техники, а уплата налога производится по льготным налоговым ставкам: 4% - с доходов, полученных от физических лиц и 6% - с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, закон позволяет налогоплательщику уполномочить налоговый орган ежемесячно списывать со счета самозанятого лица суммы налога исходя из суммы полученных доходов. Это позволит самозанятому гражданину не волноваться о том, что можно пропустить срок уплаты налога

Отметим, для регистрации в качестве самозанятого не требуется совершать визит в налоговую инспекцию. Сделать это можно в любой день с помощью специальных сервисов: мобильного приложения «Мой налог», личного кабинета налогоплательщика или через уполномоченное кредитное учреждение.

В последнем обновлении мобильного приложения «Мой налог» появилась возможность зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход через учетную запись портала госуслуг. Более подробную информацию о специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход», в том числе ответы на часто задаваемые вопросы, можно найти на официальном сайте ФНС России.