Экономика

Губернатор: Мы разобрались с львиной долей просроченной задолженности по зарплате

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности администрации региона за прошлый год, рассказал о работе в рамках защиты прав трудящихся. Об этом с 58-й сессии областного Собрания, которая проходит 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы разобрались с львиной долей просроченной задолженности по заработным платам у предприятий и организаций региона», - подчеркнул глава региона.

Если на конец 2019 года она составляла 122 млн рублей (и это был один из самых высоких показателей по стране, отметил губернатор), то к концу 2020 года – уже 41 млн. «Сейчас это уже 27,9 млн рублей, но и эту сумму мы планируем значительно снизить до конца текущего года», - заключил он.