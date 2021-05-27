Общество

Александр Козловский рассказал о личной заслуге губернатора в борьбе с пандемией

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале рассказал, в чем состоит личная заслуга губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил отчет о деятельности администрации региона за 2020 год, - отметил он. - Прошлый год стал временем новых испытаний, но и вместе с тем показал, что Псковская область – это большая команда, которая может в сложную минуту перестроиться, выработать нужные решения и эффективно справляться со всеми вызовами».

Во главе этой команды стоит «наш сильный и волевой губернатор», член партии «Единая Россия», подчеркнул Александр Козловский.

«Все это время Михаил Юрьевич вел открытый и честный диалог с жителями региона, - заметил депутат. - Он первым озвучивал проблемные вопросы, вместе искали пути их решения. И как результат – удалось принять эффективные и своевременные меры поддержки населения и бизнеса, вести борьбу с пандемией. Мы выстояли. В этом личная заслуга губернатора».

Александр Козловский отметил, что Псковская область получала беспрецедентную поддержку из федерального центра. «С нами был лично Владимир Владимирович Путин. Благодаря этому удалось построить современную полноценную региональную инфекционную службу высочайшего класса. Помощь жителям области все это время оказывали сенаторы – первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и Елена Бибикова», - сказал он.

«Благодаря включенности всех и каждого нам удалось сделать все возможное для минимизации последствий пандемии на территории Псковщины. Пандемия никуда еще не ушла. Мы все еще вынуждены жить в условиях ограничений. Предстоит большая работа по устранению последствий коронавируса. Но мы все вместе, мы справимся, нам все по плечу! "Единая Россия" и Михаил Ведерников движутся в одном направлении. Вместе делаем все возможное, чтобы повысить качество и уровень жизни наших земляков, сделать наши города и поселки комфортнее и лучше», - добавил Александр Козловский.