Общество

Николай Козловский: Усилиями всех уровней власти Псковская область справилась с вызовами пандемии

Благодаря общим усилиям органов власти всех уровней, совместной работе областной администрации с главами муниципалитетов Псковская область справилась с вызовами пандемии, заявил глава города Великие Луки Николай Козловский, комментируя отчет губернатора Псковской области о работе региональной администрации в 2020 году.

«Более того, практически по всем направлениям мы достигли положительных результатов и, главное, многое сделано на перспективу. Безусловно, все это стало возможным только благодаря поддержке федерального центра, которая, как подчеркнул Михаил Юрьевич, была беспрецедентной. И я полностью согласен с ним в этой оценке», - написал Николай Козловский в своем инстаграм-аккаунте.

Он отметил меры поддержки,как в области экономики, так и в социальной сфере, других отраслях. «Если говорить конкретнее, то для меня, как для главы города Великие Луки – крупного промышленного центра, большое значение имела поддержка промышленных предприятий, малого и среднего предпринимательства. От стабильной работы промышленности и субъектов предпринимательства напрямую зависит уровень налоговых поступлений в городской бюджет, стабильная выплата и рост заработных плат наших граждан, в том числе и работников социальной сферы. Это гарантия выполнения городом социальных обязательств, возможность для дальнейшего развития, успешной реализации проектов по благоустройству и многих других. Поддержка производственных предприятий и предпринимательских инициатив – это вклад в их развитие, возможность для открытия новых рабочих мест и роста благосостояния наших жителей», - отметил глава Великих Лук.

Он поблагодарил главу региона Михаила Ведерников за поддержку медицинской сферы в период пандемии, особо – за инициативу и помощь в открытии многофункционального медицинского центра на территории Великих Лук, «который был построен в кратчайшие сроки и стал настоящим центром борьбы с новой коронавирусной инфекцией». «Уверен, что и в дальнейшем это современное медицинское учреждение поможет сохранить жизни и здоровье многих жителей Великих Лук», - заключил Николай Козловский.