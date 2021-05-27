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Общество

Николай Козловский: Усилиями всех уровней власти Псковская область справилась с вызовами пандемии

27.05.2021 19:20|ПсковКомментариев: 0

Благодаря общим усилиям органов власти всех уровней, совместной работе областной администрации с главами муниципалитетов Псковская область справилась с вызовами пандемии, заявил глава города Великие Луки Николай Козловский, комментируя отчет губернатора Псковской области о работе региональной администрации в 2020 году.

«Более того, практически по всем направлениям мы достигли положительных результатов и, главное, многое сделано на перспективу. Безусловно, все это стало возможным только благодаря поддержке федерального центра, которая, как подчеркнул Михаил Юрьевич, была беспрецедентной. И я полностью согласен с ним в этой оценке», - написал Николай Козловский в своем инстаграм-аккаунте.

Он отметил меры поддержки,как в области экономики, так и в социальной сфере, других отраслях. «Если говорить конкретнее, то для меня, как для главы города Великие Луки – крупного промышленного центра, большое значение имела поддержка промышленных предприятий, малого и среднего предпринимательства. От стабильной работы промышленности и субъектов предпринимательства напрямую зависит уровень налоговых поступлений в городской бюджет, стабильная выплата и рост заработных плат наших граждан, в том числе и работников социальной сферы. Это гарантия выполнения городом социальных обязательств, возможность для дальнейшего развития, успешной реализации проектов по благоустройству и многих других. Поддержка производственных предприятий и предпринимательских инициатив – это вклад в их развитие, возможность для открытия новых рабочих мест и роста благосостояния наших жителей», - отметил глава Великих Лук.

Он поблагодарил главу региона Михаила Ведерников за поддержку медицинской сферы в период пандемии, особо – за инициативу и помощь в открытии многофункционального медицинского центра на территории Великих Лук, «который был построен в кратчайшие сроки и стал настоящим центром борьбы с новой коронавирусной инфекцией». «Уверен, что и в дальнейшем это современное медицинское учреждение поможет сохранить жизни и здоровье многих жителей Великих Лук», - заключил Николай Козловский.

Теги: #великие луки #медицина #предпринимательство #пандемия #отчет губернатора
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Отчет губернатора о работе администрации Псковской области за 2020 год Николай Козловский: Усилиями всех уровней власти Псковская область справилась с вызовами пандемии Александр Козловский рассказал о личной заслуге губернатора в борьбе с пандемией Елена Полонская поблагодарила губернатора за внимание к Пскову Александр Котов: Мы видим стремление губернатора работать на благо региона Александр Котов поблагодарил Михаила Ведерникова за внимание к проблемам, которые обозначают депутаты Виктор Антонов: Губернатор блестяще справился со своими обязательствами Депутаты посоветовали Михаилу Ведерникову больше опираться на местные кадры Новый подход к созданию инфраструктуры у объектов культурного наследия применят в Псковской области Михаил Ведерников: Подрядчик соцгородка скрывает огромное число недочетов Кабинет врача общей практики откроют в Любятово Значительное число псковичей работает в «сером» секторе экономики — Михаил Ведерников Антон Минаков попросил привести в порядок муниципальную баню в Себеже Михаил Ведерников: 2020 год стал периодом больших достижений жителей Псковской области Годовой пассажиропоток псковского аэропорта вырос на 36% Областные власти в ручном режиме занимаются строительством соцгородка под Псковом 350 км дорог отремонтировали в Псковской области в 2020 году Более 400 квартир для детей-сирот приобрели в Псковской области в 2020 году Электросетевой комплекс Псковской области сделают более устойчивым к ударам стихии Псковским семьям в 2020 году выдали почти 600 сертификатов на маткапитал Псковский губернатор: Регион совершил настоящий прорыв в газификации Михаил Ведерников рассчитывает, что экотехнопарк появится в Псковской области к 2024 году На модернизацию объектов ЖКХ Псковской области в 2020 году направили более 350 млн рублей Около 7 млрд рублей за год направили на соцподдержку жителей Псковской области Губернатор: Мы разобрались с львиной долей просроченной задолженности по зарплате Более 300 жителей Псковской области расселили из аварийного фонда в прошлом году Более 600 млн рублей за год получил из бюджета малый и средний бизнес в Псковской области Средний индекс качества городской среды в Псковской области удалось повысить на 7% Михаил Ведерников рассказал о привлечении инвестиций в Псковскую область 23 квартиры приобретут для медиков Псковской области в этом году Рост производства в сельском хозяйстве Псковской области составил почти 9% за год Псковский губернатор: Серьезного падения экономики не произошло Почти 200 объектов здравоохранения построят в Псковской области до 2025 года Более 8 млрд рублей может получить Псковская область на реструктуризацию кредитов Псковский губернатор отметил беспрецедентный уровень федеральной поддержки Михаил Ведерников: 2020 год стал временем тяжелых испытаний
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